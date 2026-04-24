Cosa hanno scoperto Le Iene su Michelle Comi: ‘Strategia costruita a tavolino’, la scelta dopo la diffida

Cosa è successo tra Le Iene e Michelle Comi
Il tentativo di fermare tutto non è bastato. Il servizio de Le Iene su Michelle Comi è andato in onda regolarmente e ha mostrato un quadro molto diverso da quello raccontato finora dalla creator.
Nonostante una diffida legale inviata dal suo team, l’inviato Gaston Zama ha ricostruito una strategia comunicativa basata — secondo quanto emerso — su provocazioni studiate, episodi costruiti e narrazioni forzate.
Il risultato è un ritratto duro, che mette in discussione autenticità e credibilità.
Il caso dell’auto: dall’indignazione social alla messinscena
Uno degli episodi centrali riguarda il presunto atto vandalico denunciato dalla creator alla fine del 2024.
All’epoca, dopo alcune frasi contro i meridionali (“non sono troppo civilizzati”), Comi aveva mostrato la propria auto imbrattata con cibo e scritte sessiste, parlando di un gesto subito.
Le Iene hanno però diffuso un audio attribuito a un membro del suo staff:
“Lei doveva andare a Napoli dicendo di voler chiarire e poi trovare l’auto spaccata. Poi di fretta ho fatto questa cosa con la parmigiana”.
Un passaggio che cambia completamente la lettura dell’episodio.
L’ammissione: “Lo sapevo, me ne assumo la responsabilità”
Messa di fronte agli elementi raccolti, Michelle Comi ha ammesso:
“Sì, lo sapevo. Non ero d’accordo, l’ho fatto comunque. Mi dispiace e me ne assumo le responsabilità”.
Una dichiarazione che conferma almeno in parte la ricostruzione proposta dal servizio.
Il bambino senegalese: la versione che non torna
Il secondo punto critico riguarda il racconto, fatto più volte dalla creator, di sostenere economicamente un bambino senegalese.
Nei podcast, Comi aveva parlato di un aiuto costante per scuola e vita quotidiana.
Ma la versione del referente locale è diversa:
“Mi ha dato i soldi solo una volta, circa 200 o 300 euro”.
Un dato che contraddice l’immagine di sostegno continuativo descritta pubblicamente.
Gli audio dello staff: “Farebbe di tutto per visibilità”
A rafforzare il quadro, un altro audio trasmesso durante il servizio:
“Farebbe di tutto per un po’ di hype, è una morta di fama”.
Una frase che sintetizza la linea seguita dal programma: una comunicazione orientata alla massimizzazione dell’attenzione, anche a costo di forzature.
La diffida e il dietrofront
Prima della messa in onda, il team della creator aveva inviato una diffida per bloccare il servizio.
La trasmissione è andata comunque in onda.
E non è tutto.
Secondo quanto riferito, alla diffida sarebbe seguita una mail di tono opposto, in cui Comi ringraziava la redazione per averle “aperto gli occhi”.
Un passaggio che aggiunge un ulteriore livello di contraddizione alla vicenda.
Il faccia a faccia con Le Iene
Nel confronto diretto con l’inviato, la creator ha dovuto rispondere alle incongruenze emerse.
In più momenti ha riconosciuto errori e responsabilità, pur cercando di ridimensionare alcuni aspetti.
Il servizio costruisce così una narrazione chiara: dietro molte delle polemiche che l’hanno resa virale ci sarebbe una strategia precisa.
Il punto: comunicazione o costruzione?
Il caso solleva una questione più ampia.
Dove finisce la comunicazione e dove inizia la costruzione artificiale del personaggio?
Nel sistema dei social, provocazione e visibilità sono spesso legate.
Ma quando emergono elementi che mettono in dubbio la veridicità dei contenuti, il rischio è quello di perdere credibilità.