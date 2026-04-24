Ex arbitro arrestata per droga, guadagni choc: oltre 1,8 milioni di lire dai contenuti a pagamento

Elif Karaarslan

Cosa è successa a Elif Karaarslan

L’ex arbitro turca Elif Karaarslan è finita al centro di un’inchiesta per droga che sta facendo discutere anche per un altro motivo: i guadagni accumulati durante il periodo recente.

Secondo quanto emerso, la donna avrebbe incassato oltre 1,8 milioni di lire turche attraverso contenuti a pagamento diffusi sui social, basati su un sistema di abbonamento.

Test positivo a cocaina e metanfetamina

L’indagine è coordinata dalla Procura generale di Istanbul.

Gli esami effettuati presso l’Istituto di Medicina Legale hanno dato esito positivo:

nelle analisi di urine e capelli sono state rilevate tracce di cocaina e metanfetamina.

Un elemento che rappresenta il fulcro dell’inchiesta, più ancora delle attività online.

Il sistema di abbonamento e i guadagni

Parallelamente, gli investigatori hanno ricostruito l’attività sui social.

Karaarslan gestiva contenuti accessibili tramite abbonamento, con un costo di circa 2 dollari per utente.

Secondo le ricostruzioni:

oltre 20.000 utenti iscritti

introiti complessivi superiori a 1,8 milioni di lire turche

Il sistema è stato successivamente bloccato dopo le pressioni delle autorità.

La difesa: “Nessun contenuto osceno”

Davanti agli inquirenti, Karaarslan ha respinto le accuse legate ai contenuti pubblicati.

“Instagram non consente nudità. Al massimo foto in bikini. Il sistema si basa sul consenso”.

La linea difensiva punta a distinguere l’attività online da qualsiasi ipotesi di illecito.

Arresto e indagine più ampia

L’ex arbitro è stata fermata l’11 aprile durante un’operazione che ha coinvolto diversi locali di intrattenimento a Istanbul.

In totale:

19 persone fermate

8 in custodia cautelare , tra cui Karaarslan

, tra cui Karaarslan 11 rilasciate con obblighi

L’inchiesta riguarda presunti reati legati a droga e prostituzione nel mondo dello spettacolo e dei social.

Una figura già al centro delle polemiche

Il caso ha attirato particolare attenzione perché Karaarslan era già una figura controversa.

In passato era stata squalificata a vita dal calcio per un presunto video a sfondo sessuale che l’avrebbe coinvolta insieme all’osservatore arbitrale Orhan Erdemir.

Lei ha sempre negato di essere presente nel video e ha annunciato ricorso.

Le accuse e il dibattito

La vicenda ha aperto anche un dibattito pubblico.

Da una parte:

accuse di contenuti “osceni”

critiche alla sua attività online

Dall’altra:

chi parla di moralismo

chi evidenzia come il vero nodo sia l’indagine per droga

Le indagini sono ancora in corso

Al momento, l’attenzione degli investigatori resta concentrata sugli esiti dei test tossicologici e sulla ricostruzione delle attività della donna.

Karaarslan continua a negare ogni illecito legato ai contenuti pubblicati. Resta una vicenda complessa, che intreccia social, notorietà e indagini penali, e che potrebbe svilupparsi ulteriormente nelle prossime settimane.