Michelle Hunziker canta Volare all’Eurovision, ma Rai 1 va in pubblicità

Michelle Hunziker all'Eurovision

Una delle scene più iconiche dell’Eurovision Song Contest 2025 in realtà in Italia non si è vista. Durante la finale in diretta dalla St. Jakobshalle di Basilea, Michelle Hunziker ha omaggiato l’Italia cantando Nel blu dipinto di blu, la storica canzone di Domenico Modugno, ma proprio in quel momento su Rai 1 era in onda la pubblicità.

L’omaggio “nascosto” all’Italia

Accanto alle co-conduttrici Hazel Brugger e Sandra Studer, Michelle Hunziker ha preso il microfono per intonare le prime note di Volare, coinvolgendo l’intera arena in un momento corale ed emozionante. Era un omaggio sentito al Belpaese, che l’ha adottata da anni e dove vive stabilmente, nonostante gli impegni internazionali.

La performance è arrivata dopo l’esibizione di Sandra Studer con Canzone per te, altro classico italiano, in un segmento dedicato proprio all’influenza culturale e musicale italiana nel mondo. Ma per il pubblico italiano a casa, quel momento è stato oscurato da uno spot.

Rai: ‘Era previsto un break pubblicitario’

Come precisato dalla Rai, il segmento in cui Hunziker canta Modugno era programmato come parte del blocco dedicato alle pause pubblicitarie nei Paesi collegati. Così, mentre Basilea cantava “Volare” a squarciagola, in Italia andavano in onda spot. Un paradosso simbolico, che ha fatto il giro dei social in poche ore: clip amatoriali del momento sono diventate virali su TikTok e Instagram, scatenando commenti tra stupore e amarezza.

‘Buonasera a tutti gli italiani nel mondo’

“Buonasera a tutti gli italiani nel mondo”: questo è stato il saluto inaugurale di Michelle Hunziker. La conduttrice televisiva ha partecipato solo alla serata finale dell’Eurovision 2025, in accordo con Mediaset, per evitare sovrapposizioni con Striscia la notizia, di cui è attualmente conduttrice. Al suo posto, per una sera, è subentrata Francesca Manzini.

«Essendo in onda tutti i giorni con Striscia fino al 10 giugno, non potevo essere presente durante la settimana – ha dichiarato Michelle –. Mi è stato concesso il sabato per la finale, e sono molto grata. Così riesco comunque a vivere questa bellissima avventura».

Look da gran finale: cristalli e glamour

Per l’occasione, Michelle ha lasciato da parte i look sartoriali per abbracciare lo spirito glitter dell’Eurovision. Seguita dalla stylist Susanna Ausoni, ha scelto un tubino argentato tempestato di cristalli, probabilmente firmato Giorgio Armani Privé, con bustier senza spalline e gonna alla caviglia con spacco posteriore. Ai piedi, stivaletti coordinati con punta brillante e tacco a spillo.

Un look spettacolare per una notte altrettanto luccicante, in mezzo a una girandola di beauty look e outfit da tutto il continente. La conduttrice italo-svizzera ha saputo imporsi con eleganza, anche nel suo breve spazio.