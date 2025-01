Mirko Brunetti, la nuova fiamma è una finalista di Miss Italia: chi è e la reazione di Perla

A sinistra Mirko Brunetti con la nuova fiamma

La storia d’amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero lo scorso anno ha appassionato i telespettatori prima, durante e dopo Temptation Island e Grande Fratello. Il lieto fine non è arrivato per i ‘perletti‘ ma i fan della coppia non hanno mai spesso di sperare in un ritorno di fiamma.

Mirko Brunetti volta Pagina con Silvia Ghio

Adesso, però, sembra che Mirko abbia trovato un nuovo amore: Silvia Ghio. Amedeo Venza, noto per le sue indiscrezioni sui social, ha condiviso un video su Instagram in cui si vede l’ex gieffino in compagnia della ragazza.

Nel video pubblicato da Venza, i due appaiono in un negozio di dolciumi, complici e sorridenti, mentre scelgono caramelle e si dirigono verso la cassa. Silvia stringe un mazzo di rose rosse, che potrebbe essere un regalo romantico da parte di Mirko. Tutti segnali che lasciano intendere l’inizio di una nuova relazione per Brunetti, ormai lontano dalla tormentata storia con Perla Vatiero. Secondo l’esperto di gossip si sarebbero conosciuti alla scuola di teatro frequentata da Brunetti.

Chi è Silvia Ghio e come ha reagito Perla

Silvia Ghio, originaria di Novi Ligure, è stata finalista di Miss Italia con il titolo di “Miss Eleganza Piemonte e Valle d’Aosta”. È nata il 3 agosto 2000. Diplomata al liceo linguistico, pratica il salto ostacoli a cavallo a livello agonistico. Lavora nell’azienda di famiglia, un allevamenti di cavalli purosangue arabi. “Uno degli episodi più importanti della mia vita è stata la separazione dei miei genitori”.

Nel frattempo Perla Vatiero ha pubblicato un video di un discorso motivazionale sul suo profilo Instagram che parla dell’importanza di saper stare da soli. Per molti è una frecciata nei confronti di Mirko Brunetti.