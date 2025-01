Aldo Palmieri e Alessia Cammarota in crisi? Lui conferma e mostra una querela (VIDEO)

Aldo Palmieri Alessia Cammarota

Aldo Palmieri e Alessia Cammarota sono in crisi? Un post enigmatico dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto scattare l’allarme dei fan. “Ci sono impegni che ho preso, non pensando di vivere tutto questo, ma li ho presi e li porterò avanti. Mi ero promessa che col nuovo anno mi sarei rimessa in pista, ma non riesco, non me la sento, non ancora io sto bene, stiamo tutti bene”.

Aldo Palmieri interviene dopo il messaggio criptico di Alessia Cammarota

Le sue parole, però, hanno scatenato voci e speculazioni sui motivi della crisi coniugale. In risposta alle indiscrezioni circolate, Aldo Palmieri ha deciso di rompere il silenzio con un video pubblicato su Instagram, facendo chiarezza sulla situazione e mostrando una querela presentata senza entrare nel dettaglio e senza precisare il destinatario.

“Adesso basta, parlo io. Non volevo fare questo video, ma sono stato costretto a farlo. È stata tirata fuori una storia, una fanta-storia, su quello che è successo tra me e mia moglie. Tutte le coppie vivono momenti di difficoltà , e questa volta vuole che tutto rimangasse in casa, come non è successo in passato. Abbiamo tre figli da tutelare, e voglio ribadire che quanto è stato detto su di noi non è vero.”

‘Io e Alessia stiamo vivendo un periodo complicato’

Aldo ha poi sottolineato che, pur attraversando un momento di crisi, non ci sono terze persone coinvolte, né mancanze di rispetto all’interno del matrimonio: “Io e Alessia abbiamo i nostri momenti, stiamo vivendo un periodo complicato, ma questo non vuol dire che ci siano altre persone di mezzo o che io abbia fatto qualcosa di male. Non ho mai mancato di rispetto come marito o come padre. Mi auguro che qualcuno si passa una mano sulla coscienza e smetta di inventare cattiverie gratuite.” – ha aggiunto l’ex tronista di Uomini e Donne. “Se in passato ho fatto degli errori, ci ho messo la faccia. Ma stavolta non avendo fatto nulla, non accetto di essere messo alla gogna per accuse infondate. Basta cattiverie.”