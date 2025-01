Sanremo 2025, serata delle cover: da Topo Gigio a Sal Da Vinci, due big duettano insieme

Topo Gigio

La serata delle cover di Sanremo 2025 prende forma. In attesa dell’ufficializzazione sono tante le voci ormai attendibili che circolano sui duetti di venerdì 14 febbraio. E le scelte sembrano confermare l’assenza, tranne rarissime eccezioni, di duetti tra Big, la nuova possibilità offerta quest’anno da Carlo Conti agli artisti in gara.

Serata cover: Rocco Hunt omaggerà Pino Daniele con Clementino, I Neri per caso con Massimo Ranieri

A quanto apprende l’Adnkronos, dovrebbe essere Rocco Hunt ad omaggiare Pino Daniele, a 10 anni dalla scomparsa del grande cantautore napoletano. Rocco sarà accompagnato probabilmente dall’amico e conterraneo Clementino. Restando in territorio campano, Massimo Ranieri avrebbe scelto di duettare con i Neri per Caso per una performance all’insegna della vocalità che emozionerà. Un altro duetto dal sapore partenopeo e destinato a trascinare la platea dell’Ariston è quello in programma tra i The Kolors e Sal Da Vinci, sul brano di quest’ultimo ‘Rossetto e caffè’.

Sempre a quanto apprende l’Adnkronos, Willie Peyote avrebbe deciso invece di esibirsi con Federico Zampaglione dei Tiromancino e Ditonellapiaga. Il quartetto di hip hop vecchia scuola formato da Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento dovrebbe coinvolgere nella serata cover un altro grande esponente dello stesso genere musicale, ovvero Jack La Furia. Altre voci, che circolano da giorni su diverse testate, sembrano concretizzarsi: Fedez insieme a Marco Masini sulle note di ‘Bella Stronza‘;

Gaia duetta con Toquinho, Il Volo con Clara

Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Antonio Di Martino (metà del duo Colapesce-Dimartino); Clara con il trio Il Volo (anticipata da Davide Maggio); Cristicchi con Amara; Bresh con Cristiano De Andrè; Rkomi con Nicolò Fabi. Pare confermato anche il duetto italo-brasiliano tra Gaia e Toquinho sulle note di ‘Acquarello’.

Confermata anche la singolare accoppiata, già spoilerata nei giorni scorsi nel podcast ‘pezzi’, tra Lucio Corsi e Topo Gigio. Per ora c’è un’unica accoppiata tra Big per la serata cover di Sanremo 2025, svelata nei giorni scorsi dall’Adnkronos: quella tra Tony Effe e Noemi che dovrebbero rendere omaggio, con l’iconica ‘Tutto il resto è noia’, a Franco Califano, citato dal trapper romano anche nel brano che porta in gara, ‘Damme ‘na mano’, dove canta: “Ma di noi cosa direbbe Califano che è durato troppo poco”.