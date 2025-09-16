Miss Italia 2025, gaffe in diretta: il nome di Katia Buchicchio svelato prima della proclamazione (VIDEO)

Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio

L’errore sul ledwall durante i videomessaggi alle finaliste ha anticipato il verdetto

Un errore tecnico clamoroso ha rischiato di rovinare il momento più atteso di Miss Italia 2025. Sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio, dove la 18enne lucana Katia Buchicchio è stata incoronata regina della bellezza italiana, i telespettatori hanno assistito a uno spoiler in piena regola: la regia ha mostrato in anteprima il nome della vincitrice, vanificando la suspense che accompagna da sempre la fase finale del concorso.

Lo spoiler prima della proclamazione

La serata, condotta da Nunzia De Girolamo e trasmessa in diretta su San Marino Tv e RaiPlay, era arrivata al momento dei videomessaggi a sorpresa per le tre finaliste: Katia Buchicchio (Miss Basilicata), Fanny Tardioli (Miss Umbria) e Asia Campanelli (Miss Marche).

Quando la conduttrice si è rivolta ad Asia, sul maxi-schermo è comparsa la scritta inequivocabile: “Katia Buchicchio Miss Italia 2025”. Una svista che ha immediatamente tolto ogni dubbio sull’esito della competizione.

L’imbarazzo della conduttrice e la confusione della regia

De Girolamo, colta di sorpresa, ha cercato di mascherare l’accaduto: «Era per Fanny, è il papà che è qui in studio. Ora andiamo avanti con Asia, anzi non lo dico, vediamo chi è a sorpresa».

Il tentativo di sdrammatizzare non ha evitato la confusione, con i video che si sono susseguiti in ordine sbagliato: quello di Fanny mostrato al posto di Asia, e solo in un secondo momento quello destinato a Katia.

Una gaffe che ha fatto discutere

La scritta con il nome di Katia è stata l’unica del genere ad apparire: nessun riferimento a Fanny o Asia come possibili vincitrici. Un dettaglio che ha reso evidente che non si trattasse di un errore casuale ma di un vero e proprio spoiler tecnico del risultato finale.

In sala e sui social, la gaffe non è passata inosservata: molti spettatori hanno commentato con ironia e incredulità, sottolineando come l’attesa del verdetto fosse stata rovinata.

L’incoronazione di Katia Buchicchio

Archiviata la parentesi dell’errore, la serata è proseguita fino all’annuncio ufficiale. Nunzia De Girolamo ha proclamato Katia Buchicchio vincitrice di Miss Italia 2025, consegnandole la corona e lo scettro ereditati da Ofelia Passamonti, Miss Italia 2024.

Nonostante lo spoiler, l’applauso del pubblico e la commozione della 18enne di Anzi (Potenza) hanno restituito al momento la sua solennità, suggellando il trionfo di una ragazza che ha saputo conquistare giuria e spettatori.