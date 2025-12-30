Zeudi Di Palma, fanbase dell’ex gieffina senza limiti: donati 4000 euro durante una diretta TikTok

Zeudi Di Palma

Fan di Zeudi Di Palma: regali e raccolte fondi dopo il Grande Fratello

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, continua a far parlare di sé non tanto per nuove apparizioni televisive, quanto per il rapporto particolarmente intenso con una parte della sua fanbase. Un legame che, negli ultimi mesi, si è tradotto in regali in denaro, raccolte fondi e iniziative che spesso hanno fatto discutere.

Dal punto di vista televisivo la modella non ha avuto grandi opportunità per tornare sul piccolo schermo. In molti l’attendevano nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo. Non è da escludere che la chiamata arrivi con il nuovo anno.

Dai primi 1.000 euro ai 3.000 donati in diretta

L’ultimo episodio è delle ultime ore con la generosità dei ‘supporter’ che ha sorpreso l’ex gieffina nel pieno delle festività natalizie. Durante alcune dirette social, in particolare su TikTok, alcune sostenitrici di Zeudi Di Palma hanno effettuato donazioni economiche arrivando a versare prima 1.000 euro, poi addirittura 3.000 euro in un’unica sessione live.

Gesti che hanno immediatamente attirato l’attenzione del web, sollevando interrogativi sul rapporto tra influencer ed esercito di fan, sempre più disposti a sostenere economicamente i propri beniamini.

La raccolta fondi da 50mila euro dopo il 5° posto al GF e la reazione di Signorini

Dopo la finale del Grande Fratello della scorsa primavera fece discutere un’iniziativa lanciata da alcuni fan. Delusi per il quinto posto ottenuto da Zeudi Di Palma, decisero di organizzare una raccolta fondi con l’obiettivo di raggiungere 50mila euro, cifra che – secondo loro – avrebbe compensato il mancato accesso alla finale e al montepremi. Alla fine furono raccolti oltre 56mila euro.

L’iniziativa fu criticata da Alfonso Signorini, conduttore del reality ed ora nella bufera dopo le accuse di Corona a Falsissimo.

“Ma stiamo scherzando? Ma è vera questa roba?”

Il conduttore chiarì che i concorrenti del Grande Fratello erano stati regolarmente retribuiti:

“I concorrenti vengono pagati. Hanno un cachet per partecipare e vengono retribuiti anche quando tornano come ospiti. Non è che partecipano gratis”.

3000 euro a zezui di parma che non fa assolutamente nulla…… pic.twitter.com/YQiq1x0Zx2 — R🌘 (@romeixxx) December 30, 2025

Il FanMeet al Teatro Olimpico e l’annullamento dell’evento

Nel mese di giugno era stato annunciato un FanMeet con Zeudi Di Palma al Teatro Olimpico di Roma, con biglietti dal costo di 120 euro. L’evento, previsto per l’11 giugno, avrebbe dovuto rappresentare un momento di incontro diretto tra l’ex concorrente del Grande Fratello e il suo pubblico.

Tuttavia, l’appuntamento è stato annullato dopo una serie di intimidazioni e tensioni online, come emerso successivamente, alimentando ulteriori polemiche attorno al fenomeno che circonda l’ex Miss.

Raccolta fondi per un’auto di lusso

Non solo donazioni in denaro: a luglio, alcune fan avevano annunciato una raccolta fondi per regalare a Zeudi un’auto di lusso del valore di oltre 31.000 euro. L’iniziativa, riportata da Coming Soon, ha suscitato reazioni contrastanti: mentre le fan più accanite hanno subito aderito con entusiasmo, altri hanno sollevato dubbi sull’opportunità eccessiva di tali regali.

Nonostante le critiche, l’iniziativa testimonia quanto il pubblico di Zeudi Di Palma sia disposto a sostenere attivamente l’ex concorrente del GF, trasformando la sua popolarità in una vera e propria comunità di fan devoti e pronti a sorprenderla con gesti straordinari.