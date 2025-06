È morto Giorgio Biagioli, attore e volto di The Voice Senior: complicazioni dopo l’intervento

Morto Giorgio Biagioli, partecipò a The Voice Senior

Giorgio Biagioli era un artista poliedrico, si è spento a 77 anni

Si è spento a 77 anni Giorgio Biagioli, artista poliedrico, amato attore e showman, noto a livello nazionale per la sua partecipazione nel 2020 al talent show The Voice Senior (edizione vinta da Erminio Sinni). Il decesso è avvenuto presso l’ospedale di Frascati in seguito a complicanze sopraggiunte dopo un delicato intervento chirurgico. La notizia è stata diffusa dalla famiglia attraverso il portale Cronache Maceratesi.

Una carriera tra cinema, teatro e imitazioni memorabili

Nato nel 1947, Biagioli aveva iniziato giovanissimo nel mondo dello spettacolo, debuttando nel film “Ercole sfida Sansone” di Pietro Francisci. Nel corso della sua carriera ha recitato in pellicole importanti come “Panni sporchi” di Mario Monicelli, “The Foreign Body” di Krzysztof Zanussi e “L’ombra del giorno” di Giuseppe Piccioni, con Riccardo Scamarcio. Il suo ultimo lavoro è stato “Elf Me” (2023) con Lillo e Greg. Attendeva la messa in onda della fiction Mediaset “Alex Bravo – Poliziotto a modo suo” con Marco Bocci, prevista per l’autunno 2025.

Il successo televisivo e l’affetto del pubblico

La popolarità nazionale è arrivata con “The Voice Senior”, dove Biagioli, con il suo cappello da marinaio, interpretò “Il mondo” di Jimmy Fontana commuovendo pubblico e giuria. Quel gesto, raccontò, era legato al suo passato in Marina e divenne simbolo del suo spirito autentico. Oltre alla TV, era noto per le sue performance dal vivo nei locali marchigiani, tra cui lo storico Shalimar di Senigallia, dove si esibiva regolarmente accompagnato da musicisti di rilievo.

Un artista brillante e un uomo generoso

Biagioli era celebrato non solo per la sua arte, ma anche per l’umanità e l’ironia con cui sapeva coinvolgere il pubblico. Abile imitatore di Alberto Sordi e Elvis Presley, era capace di trasformare ogni esibizione in uno spettacolo coinvolgente e mai banale. Prima di dedicarsi completamente allo spettacolo, aveva lavorato anche come insegnante.

I funerali si terranno domani alle 16 presso la chiesa Collegiata di Montecassiano. Giorgio Biagioli lascia la moglie, i familiari e un pubblico affezionato che continuerà a ricordarlo come un grande interprete e un uomo dal carisma inconfondibile. La sua arte e la sua voce restano un’eredità preziosa per la cultura marchigiana e nazionale.