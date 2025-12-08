Ballando, sfogo Nancy Brilli: ‘Figli e figliastri’, Rossella Erra: ‘Scelta di cuore, lei condivide gli insulti’

Rossella Erra e Nancy Brilli

Il colpo di scena della semifinale

La prima semifinale di Ballando con le Stelle si è conclusa con un colpo di scena amaro per Nancy Brilli. L’attrice è stata eliminata definitivamente a causa del discusso “tesoretto” assegnato da Rossella Erra alla Signora Coriandoli, decisione che ha impedito il ripescaggio nonostante il sostegno dei telespettatori. La notizia ha scatenato un’ondata di polemiche, trasformando la trasmissione in un caso mediatico.

Lo sfogo di Nancy su Instagram

Delusa ma lucida, Nancy Brilli ha affidato il suo sfogo ai social, con un lungo post che sembra un monologo teatrale. L’attrice ha ripercorso l’intera esperienza, descrivendo un percorso tutt’altro che lineare, segnato da modifiche imposte alla coreografia e da scelte “di produzione” che avrebbero condizionato la sua partecipazione:

“Un viaggio. Accidentato, ma pieno di cose. Il primissimo giorno avevano detto: ‘Ti è chiaro, no, che non è una gara di ballo?’ E infatti avevo un jive fortissimo che mi è stato cambiato perché sennò sembrava che me lo fossi portato da casa.”

Nancy Brilli ha raccontato di essersi sentita incanalata in un percorso narrativo prestabilito, paragonandosi a un eroe destinato a cadere, rialzarsi e soccombere per calcoli altrui.

Figli e figliastri: l’accusa più dura

Il momento più discusso dello sfogo è stata la frase:

“Sensazione di essere carne da macello? Un po’ sì. Figli e figliastri? Decisamente sì.”

Nancy ha insinuato che alcuni concorrenti ricevano trattamenti preferenziali, sottolineando la disparità di approccio della produzione e lasciando trasparire la frustrazione per le dinamiche interne allo show.

La replica di Rossella Erra

Rossella Erra, ospite di La Volta Buona da Caterina Balivo, ha voluto chiarire le ragioni del tesoretto assegnato alla Signora Coriandoli. Ha spiegato di aver compiuto una scelta emotiva, non strategica, e di aver considerato il contesto generale della classifica:

“Ho visto che Francesca Fialdini aveva già ricevuto un tesoretto e che altri concorrenti erano in posizioni diverse. Ho deciso di dare il mio a Emma Coriandoli perché mi ha coinvolto emotivamente.”

La giurata ha sottolineato di aver premiato anche Di Pasquale e che la decisione non avrebbe influito sul voto social di Nancy Brilli, che restava alto.

Insulti social e accuse reciproche

Rossella ha inoltre denunciato che Nancy Brilli avrebbe condiviso sui social gli insulti ricevuti durante il weekend:

“Mi sto beccando insulti da tutto il weekend… e Nancy li ricondivide.”

Una critica diretta che aggiunge tensione mediatica alla vicenda. Rossella ha ribadito di confermare la sua scelta e di assegnare i tesoretti a sentimento, senza manuali o regole rigide, invitando il pubblico a considerare lo show come un gioco dove tutti si sentono maestri.

La risposta finale di Nancy Brilli

Nancy ha replicato via social con toni pacati ma fermi:

“Se è vero che ognuno è padrone di dare i mezzi tesoretti che ritiene, è altrettanto vero che il pubblico può dire quel che ritiene giusto. O no? Naturalmente da parte mia niente di personale contro Rossella Erra.”

Nonostante l’eliminazione, l’attrice ha sottolineato di aver trovato conforto nell’affetto del pubblico e nella consapevolezza di aver vissuto un’esperienza intensa, ricca di emozioni e insegnamenti.

Un’esperienza tra polemiche e consapevolezze

L’eliminazione di Nancy Brilli ha acceso il dibattito sulla gestione dei concorrenti e sull’uso del tesoretto, ma ha anche permesso all’attrice di condividere un messaggio di trasparenza e onestà. Tra critiche e solidarietà, il percorso a Ballando con le Stelle si chiude per Nancy con un mix di amarezza e gratitudine verso il pubblico, lasciando un segno indelebile nella narrazione dello show.