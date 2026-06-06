Natalia Paragoni mostra gli effetti della chemio: il gesto dopo la diagnosi di linfoma commuove i follower

Natalia Paragoni

L’influencer ha condiviso sui social le prime conseguenze delle cure iniziate dopo la nascita della figlia Beatrice

Dopo aver raccontato pubblicamente la diagnosi di linfoma di Hodgkin ricevuta durante l’ottavo mese di gravidanza, Natalia Paragoni ha deciso di condividere con i suoi follower un altro passaggio delicato del percorso che sta affrontando.

L’influencer, compagna di Andrea Zelletta e da poco diventata mamma della piccola Beatrice, ha pubblicato alcune storie su Instagram nelle quali mostra le prime conseguenze della chemioterapia iniziata subito dopo il parto. Tra queste, la perdita dei capelli, uno degli effetti collaterali più temuti da molti pazienti oncologici.

Per affrontare questo momento, Natalia ha scelto di tagliare i suoi lunghi capelli, optando per un caschetto che ha mostrato ai follower insieme a immagini e riflessioni sul percorso intrapreso nelle ultime settimane.

La diagnosi arrivata durante la gravidanza

La 28enne aveva già raccontato nei giorni scorsi il motivo della sua assenza dai social, rivelando una notizia che ha profondamente segnato gli ultimi mesi della sua vita.

“Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita”, ha scritto sui propri canali social.

In quel momento Natalia era all’ottavo mese di gravidanza e stava aspettando la nascita della sua seconda figlia. Un periodo che avrebbe dovuto essere dedicato esclusivamente all’attesa della bambina si è invece trasformato in settimane di paura e incertezza.

La diagnosi è stata quella di linfoma di Hodgkin, una forma di tumore del sistema linfatico che colpisce i linfociti e che interessa soprattutto persone giovani, spesso tra i 20 e i 30 anni.

L’inizio delle cure dopo il parto

Dopo la nascita di Beatrice, Natalia Paragoni ha iniziato immediatamente il percorso terapeutico.

Attraverso i social ha mostrato anche alcune immagini dall’ospedale, tra flebo e momenti legati alle cure, scegliendo di raccontare senza filtri una realtà che migliaia di persone affrontano ogni giorno.

“In questo mese ho provato dolore, paura e ho pianto tantissimo”, ha confessato.

Parole che hanno colpito molti utenti, soprattutto perché pronunciate da una giovane mamma che avrebbe voluto vivere esclusivamente la gioia dell’arrivo della figlia.

“Mi sono fatta mille domande e ci sono stati momenti davvero difficili”, ha aggiunto, descrivendo il peso emotivo della diagnosi arrivata in una fase così importante della sua vita.

Il sostegno dei follower

La decisione di condividere il percorso di cura ha generato una grande ondata di affetto sui social.

Sotto i post e le storie pubblicate da Natalia Paragoni sono arrivati migliaia di messaggi di incoraggiamento, vicinanza e sostegno da parte dei follower e di numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e dei social network.

Mostrare il taglio dei capelli e le prime conseguenze della chemioterapia rappresenta per molti pazienti un momento particolarmente delicato. Natalia ha scelto di affrontarlo pubblicamente, trasformando una fase dolorosa della propria esperienza in una testimonianza di forza e consapevolezza.

Mentre prosegue il percorso di cure, l’influencer continua così a raccontare ai suoi follower una battaglia personale che nelle ultime settimane ha profondamente cambiato la sua vita.