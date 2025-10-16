Rai, fumata bianca per “Ok! Il Prezzo è Giusto”: il game Mediaset torna nel 2026, chi sarà al timone

Iva Zanicchi ha condotto a lungo Ok, il prezzo è giusto

Perché “Ok! Il Prezzo è Giusto” torna in tv dopo 25 anni?

È arrivata la fumata bianca: la Rai ha ufficializzato l’accordo con Fremantle per riportare in onda “Ok! Il Prezzo è Giusto”, storico gioco a premi del Biscione.

Il programma debutterà nella primavera 2026 e, contrariamente alle prime ipotesi, non andrà in onda nell’access prime time ma in prima serata, per quattro puntate evento.

La Rai che punta ancora una volta sull’effetto nostalgia dopo il ritorno in tv del cartone animato Goldrake.

Chi condurrà la nuova edizione del game show?

Il nome più probabile è Flavio Insinna.

Dopo l’esperienza su La7 e la partecipazione a Tale e Quale Show, il conduttore sarebbe pronto a tornare in grande stile.

Dagospia parla di una “fumata bianca” anche per lui: «Insinna sarebbe in pole position per condurre Ok! Il Prezzo è Giusto.»

Sarebbe la prima volta dal 1986 che un uomo torna al timone del programma dopo l’esperienza del compianto Gigi Sabani. In seguito il timone del programma, all’epoca in onda sulle reti Mediaset, fu affidato ad Iva Zanicchi, Emanuela Folliero e Maria Teresa Ruta.

Cosa significa questo “colpo” per Mediaset?

Come scrive Giuseppe Candela su Dagospia, l’acquisizione del format rappresenta un “nuovo schiaffo a Mediaset”, dopo il passaggio in Rai di Barbara d’Urso e Belen Rodriguez e Teo Mammucari.

Un colpo simbolico in una stagione segnata dalla rivalità Rai–Berlusconi.

Perché scommettere ancora sulla nostalgia televisiva?

L’operazione nostalgia funziona: il pubblico maturo risponde con affetto e curiosità ai grandi revival, e anche i più giovani riscoprono la TV come “spettacolo familiare”.

Il ritorno di Ok! Il Prezzo è Giusto sarà anche un test per capire se il linguaggio del gioco classico può ancora generare share nel mondo dello streaming e dei social.

Quando lo vedremo in onda?

La partenza è fissata per la primavera 2026, probabilmente tra marzo e aprile, con una serie limitata di 4 puntate speciali in prime time su Rai1.

La produzione sarà affidata a Fremantle, mentre la regia e la scenografia saranno completamente rinnovate per adattare il format all’era digitale.