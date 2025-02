Fru dei The Jackal irrompe sul palco di Sanremo 2025 mentre cantano i The Kolors: il motivo

Fru si è esibito a sorpresa a Sanremo con i The Kolors

L’inaspettato ‘balletto’ con i The Kolors

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2025, Fru dei The Jackal ha sorpreso il pubblico salendo sul palco dell’Ariston durante l’esibizione dei The Kolors. Il comico e inviato di Pechino Express si è unito alla band napoletana per un balletto scatenato sulle note di Dimmi tu con chi fai l’amore, regalando uno dei momenti più divertenti della serata.

Il motivo dell’incursione di Fru

L’irruzione di Fru sul palco non è stata casuale. Ogni anno, infatti, il comico realizza un video speciale da Sanremo in cui sceglie un tormentone del Festival e lo balla nei principali luoghi della città. Questa volta, il video si è concluso con la sua improvvisa partecipazione all’esibizione dei The Kolors, diventando parte di un contenuto che verrà pubblicato sui canali social dei The Jackal.

Anche nel 2025, i The Jackal hanno portato avanti Casa The Jackal, il format in cui commentano le serate del Festival direttamente da un divano insieme a vari ospiti, tra cui alcuni dei cantanti in gara. Il loro racconto in chiave ironica è ormai una tradizione per chi segue il Festival con leggerezza e divertimento.

La reazione di Conti e il boom sui social

Alla fine dell’esibizione dei The Kolors, Carlo Conti è salito sul palco e ha ironizzato sull’esibizione di Fru, esclamando: “Che ballerino!”. Fru, divertito, ha risposto: “Non dico niente che mi cacciano”, scatenando l’ilarità del pubblico e facendo impazzire i social.

Il tormentone dell’estate?

L’irruzione di Fru ha reso ancora più memorabile la performance dei The Kolors, confermando il potenziale del brano Dimmi tu con chi fai l’amore come uno dei tormentoni estivi del 2025. La sua apparizione è arrivata dopo che lo stesso comico aveva contattato Stash, frontman della band, per chiedere di poter salire sul palco. Stash, in un’interazione social documentata dai The Jackal, aveva risposto ironicamente: “Tu vieni, vediamo cosa si può fare. Ci sono buone speranze”. Il resto è storia.