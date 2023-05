Oriana sbotta con Elenoire e menziona Daniele al party di Signorini, poi al tavolo di Antonino (VIDEO)

Siparietto con stoccate al veleno alla festa di Alfonso Signorini tra Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi. Durante il party la venezuelana è stata avvistata mentre parlava inginocchiata con Antonino Spinalbese.

Oriana Marzoli litiga con Elenoire Ferruzzi per il posto nella foto al fianco di Alfonso Signorini

La settima edizione del GF Vip è stata caratterizzata da tensioni, accese liti e comportamenti che sono finiti nella lente di ingrandimento dei vertici di Mediaset che ha deciso di cambiare rotta con richiami e provvedimenti disciplinari. I riflettori si sono spenti da oltre un mese ma schermaglie e discussioni proseguono anche lontano dalla casa più spiata dagli italiani.

Questa volta sono state le Stories condivisi da alcuni invitati a documentare il vivace botta e risposta tra Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi sotto gli occhi del direttore del settimanale Chi mentre si apprestava a spegnere le candeline. A documentare l’accaduto i video pubblicati da Giacomo Urtis e Matteo Diamante.

Sembra che tutto sia dal posizionamento per la foto con Alfonso Signorini con la sudamericana che ha chiesto di andare avanti mentre l’icona Lgbt ha ribattuto: “Dove vuoi andare, sei una nana”. Pronta la replica della partner di Daniele Dal Moro: “Amore tu mi leccavi il se…re fino a due giorni fa”. Di contro Elenoire ha affermato in maniera colorita di non essersi mai interessata di lei ma la venezuelana ha rincarato la dose. “Il mio fidanzato non ti ha ca..ta”.

La venezuelana senza freni: ‘Il mio fidanzato non ti ha ca..ta’, immortalata con Giaele al tavolo di Antonino

Nell’assistere alla scena Matteo Diamante si è rivolto scherzosamente a Patrizia Rossetti. “Oddio, qui c’è una clip”. Successivamente Oriana e Giaele De Donà sono state viste in una Stories con protagonista Micol Incorvaia e Delia Duran conversare con Antonino Spinalbese con il quale non si erano lasciate in buoni rapporti durante l’esperienza al GF Vip contraddistinta da un fugace flirt.

Giacomo che intervista Elenoire per sapere di più sulla lite con Oriana 😭



Ma a cosa stiamo aspettando esattamente per non dare un programma tutto suo a Giacomo Urtis? Non lo so, vogliamo ancora vivere nella preistoria? pic.twitter.com/eqLcIc4PUb — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) May 11, 2023

Ragaaaa guardate la reazione di micol a quello che ha detto Oriana.. sono mortaaahh 🤣🤣🤣 #incorvassi #oriele pic.twitter.com/Z925hn8NNs — Palla_blu (@Ileniastellaa) May 11, 2023