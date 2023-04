Oriana Marzoli, cena… spartana con sorpresa di Daniele Dal Moro e nuovo look

Gli alti e bassi nella casa del GF Vip sembrano essere alle spalle. La love story tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è definitivamente sbocciato lontano dai riflettori.

Daniele Dal Moro dona 18 rose rosse a Oriana Marzoli prima della cena con gli amici ‘spartani’

Da quando si sono riabbracciati sono inseparabili e dopo i momenti romantici trascorsi nella Capitale, hanno organizzato un reunion con i vipponi con i quali hanno legato di più durante l’esperienza nel reality di Canale 5. Alla cena… ‘spartana’ hanno partecipato Giaele De Donà con il marito, Brad, e Alberto De Pisis ai quali si sono uniti Giulia Salemi, opinionista social del programma, e Pierpaolo Pretelli.

Daniele Dal Moro ha sorpreso Oriana Marzoli presentandosi all’ingresso del locale con 18 rose rosse. Numero non casuale visto che sono i giorni che la venezuelana ha trascorso nella casa del GF Vip senza di lui.

Incorvassi assenti, la venezuelana cambia look

Un dono che ha emozionato l’influencer che ha sorriso ed ha abbracciato e baciato il fidanzato. Alla serata erano assenti Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. Nel frattempo Oriana ha anche deciso di cambiare look come mostrato in alcuni scatti condivisi sui social in cui si mostra con i capelli a caschetto senza extension.