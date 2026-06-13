Orietta Berti in lacrime al matrimonio del figlio Otis: le immagini emozionano i fan

La commozione di Orietta Berti alle nozze del figlio Otis

Giornata speciale per la cantante che ha accompagnato all’altare il figlio Otis Paterlini

Una chiesa addobbata a festa, l’abbraccio degli amici più cari e una mamma visibilmente commossa. È stata una giornata ricca di emozioni per Orietta Berti, protagonista di uno dei momenti più importanti della vita del figlio Otis Paterlini, che ha sposato la compagna Lia Chiari davanti a oltre duecento invitati.

Le immagini della cerimonia hanno rapidamente conquistato i social, mostrando una Orietta elegante e con gli occhi lucidi mentre accompagnava il figlio verso l’altare.

Il sì di Otis e Lia dopo anni insieme

Il matrimonio è stato celebrato nella suggestiva chiesa della Beata Vergine di Loreto, a Polesine Parmense.

Per Otis e Lia non si è trattato dell’inizio di una storia d’amore, ma della consacrazione di un legame già molto solido.

I due, infatti, vivono insieme da anni e sono genitori di due bambine, Olivia e Ottavia, che hanno contribuito a rendere ancora più speciale la giornata.

La cerimonia è stata officiata da Don Guido Colombo, amico della famiglia e guida spirituale molto vicina alla cantante.

La commozione di Orietta Berti

Tra i protagonisti assoluti della giornata c’è stata proprio Orietta Berti.

La cantante è apparsa particolarmente emozionata durante i momenti più significativi della celebrazione, dallo scambio delle fedi fino al momento in cui lo sposo ha sollevato il velo della moglie.

In alcune immagini diffuse sui social si vede l’artista percorrere la navata accanto al figlio, elegante in un raffinato abito color pervinca.

La sua emozione è stata evidente e ha colpito molti fan, che hanno commentato con affetto le fotografie e i video condivisi online.

Le parole della cantante

Nel giorno delle nozze Orietta Berti non ha nascosto la propria felicità.

“È un giorno bellissimo”, ha raccontato, spiegando quanto sia felice per Otis e Lia.

La cantante ha ricordato anche il ruolo fondamentale delle nipotine Olivia e Ottavia, che negli ultimi anni hanno portato una nuova gioia nella vita sua e del marito Osvaldo Paterlini.

Parole semplici ma sincere, che raccontano il forte legame che unisce la famiglia.

Un rapporto speciale tra madre e figlio

La commozione mostrata durante il matrimonio non ha sorpreso chi conosce la storia personale di Orietta Berti.

Nel corso degli anni la cantante ha più volte raccontato il rapporto profondo costruito con i figli Omar e Otis, confessando anche qualche rimpianto per il tempo sottratto alla famiglia durante i periodi più intensi della sua carriera.

In diverse interviste ha spiegato di aver vissuto con difficoltà la necessità di conciliare il lavoro con il ruolo di madre.

Un sentimento che i figli hanno sempre cercato di ridimensionare, ricordandole l’amore e la serenità con cui sono cresciuti.

Una festa tra amici, parenti e volti noti

Alla cerimonia erano presenti numerosi amici e collaboratori storici della cantante.

Tra gli invitati anche manager, professionisti del mondo dello spettacolo e rappresentanti delle istituzioni locali.

Dopo il rito religioso, i festeggiamenti sono proseguiti in un clima di grande allegria, tra musica, sorrisi e l’affetto delle persone più vicine agli sposi.

Per Orietta Berti è stata una giornata difficile da dimenticare: un momento che ha unito emozione, orgoglio e felicità e che ha mostrato ancora una volta il volto più autentico e familiare di una delle artiste più amate dal pubblico italiano.