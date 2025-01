Pago a La volta buona: ‘A Natale ho fatto la proposta di nozze a Serena’, il videomessaggio di lei

Una storia d’amore intensa, fatta di alti e bassi, litigi burrascosi e momenti di passione. Serena Enardu e Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre, sembrano aver finalmente trovato la loro stabilità dopo aver messo in gioco i loro sentimenti a Temptation Island ed essersi ritrovati al Grande Fratello. Poi tanti momenti difficili fino alla svolta. Durante la puntata di martedì 28 gennaio de La volta buona, in onda su Rai 1, hanno riferito di essere pronti per il grande passo. “Il matrimonio? Le ho fatto la proposta questo Natale e mi ha risposto di sì!” – ha detto il cantante.

Caterina Balivo, conduttrice del programma, ha provato a scoprire una possibile data per le nozze, ma i futuri sposi non hanno ancora deciso

L’atmosfera si è fatta ancora più emozionante con il videomessaggio di Serena Enardu, che ha commosso Pago e il pubblico.

“Ciao amore mio, ti confesso che per me non è facile… Voglio approfittare di questo momento per dirti quanto tu sia importante per me e per il nostro rapporto. Quello che abbiamo costruito con fatica e amore. A volte lo abbiamo distrutto, ma ci siamo sempre rimboccati le maniche, creando un legame ancora più sincero. Adoro quello che siamo oggi e voglio invecchiare con te. Non riesco a immaginare una vita senza di te al mio fianco.”