Alessandro Basciano, nuove Stories al vetriolo contro Sophie Codegoni: ‘Ora Céline è con me’

Alessandro Basciano

Nuovo capitolo nella querelle tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. L’ex gieffino e dj ha affidato alle sue Instagram Stories uno sfogo al vetriolo, puntando il dito contro l’ex compagna. Al centro delle polemiche, la gestione della figlia Céline Blue.

La polemica per la gestione della figlia Céline Blue

Basciano, visibilmente esasperato, ha dichiarato che la situazione è diventata “insostenibile”, soprattutto perché a rimetterci, secondo lui, sarebbe la figlia. “Da troppo tempo subisco menzogne ​​e soprusi. Non so mai dove e con chi si trova mia figlia.”

L’ex gieffino ha denunciato episodi che, sempre secondo lui, mostrerebbero una mancanza di attenzione nei confronti del loro ruolo genitoriale condiviso. “Venerdì scorso avrei potuto trascorrere la notte con mia figlia, dato che la madre era assente, ma non mi è stato permesso. Questa situazione va avanti da troppo tempo. Sono passato per violento e ci ho rimesso la faccia davanti a tutta Italia per gente che vive senza valori. Basta credere a quello che vedete, sono solo scuse per ripulire la propria immagine”

Accuse e parole dure contro l’ex compagna e il suo entourage

Nello sfogo, Basciano non ha risparmiato critiche verso il team legale che segue Codegoni, accusandolo di “coprire” situazioni a suo dire poco trasparenti. “Non sanno che venerdì la bambina non aveva febbre e avrei ben voluto trascorrere la notte in quanto l’altro genitore non c’era”.

Ha poi affermato di aver preso in mano la situazione per il bene della figlia, recuperandola direttamente da scuola: “Le maestre hanno cercato di contattare entrambi i genitori, ma uno di loro era irraggiungibile. Ora Céline è a casa con me. Cascheranno le maschere”

Basciano ha anche respinto le voci secondo cui sarebbe un genitore aggressivo o inadeguato, ribadendo il suo impegno per il benessere della bambina e promettendo che la verità verrà a galla: “Le maschere cadranno, perché altrimenti le toglierò io una a una. Il conto sta per arrivare.”