Palinsesti Rai 2025-2026 ufficiali, tra tradizione, conferme, ritorni e sperimentazione: tutte le novità

Roberto Benigni

A Napoli la Rai ha illustrato i palinsesti per la stagione 2025‑26: una “continuità con cambiamento” che privilegia la stabilità dei format più amati – dall’informazione ai game show – e introduce novità studiate per arricchire l’offerta culturale, territoriale e pop. Nessun rivoluzionamento radicale, ma piuttosto un rinnovamento calibrato che promette freschezza senza tradire l’identità.

I marchi di successo restano al centro del palinsesto

Le colonne del Day Time restano solide. “L’Eredità”, con Marco Liorni, riaprirà il 6 ottobre alle 18:45, dopo il termine di “Reazione a catena” (Pino Insegno, fino al 5 ottobre). Il quiz storico consolida la sua leadership nell’access prime time. Dall’8 settembre alle 6:30 a dare il buongiorno agli italiani sarà infatti ‘Unomattina News‘, nato dalla collaborazione fra Intrattenimento Day Time e Tg1. Il programma sarà condotto dal volto storico Rai Tiberio Timperi e man mano da un volto del Tg1.

Al mattino, tornano “UnoMattina” (9 settembre ore 8:35) con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, e il weekend “È sempre Mezzogiorno” (8 settembre) con Antonella Clerici, che si muoverà sempre nel suo bosco virtuale grazie a un maxi led wall scenografico di grande impatto. Anche “La Vita in Diretta”, sempre dal 8 settembre, registra il ritorno di Alberto Matano, pronto a raccontare cronaca e storie in tempo reale.

Sabato pomeriggio e “Ciao Maschio”: evoluzione consapevole

Rinnovo sottile, ma significativo, per il sabato pomeriggio di Rai 1: più spazio ad ospiti, cronaca e cultura pop. rriva nel pomeriggio di Rai 1 ‘Bar centrale‘, che vedrà alla conduzione Elisa Isoardi. Ogni sabato alle 14 a partire dal 4 ottobre, il format sarà un racconto settimanale dell’Italia. Il format “Ciao Maschio” (Nunzia De Girolamo), dal 13 settembre, verrà ampliato per indagare anche la sfera femminile e le relazioni tra generi, con un approccio più profondo e psicologicamente sfaccettato.

Domenica In: 50 anni di varietà, Venier e Corsi alla guida

Domenica 27 settembre, “Domenica In” celebra i 50 anni, con la coppia d’oro Mara Venier (per la diciassettesima volta) e Gabriele Corsi, che firmeranno il rilancio del genere varietà: scenografia rinnovata, la consueta miscela di ospiti (3-4 per puntata) tra spettacolo, musica e un gioco telefonico che coinvolgerà studio e pubblico da casa. Un ideale trait d’union tra radici e contemporaneità.

Nuovi salotti, riflessioni e intrattenimento leggero

Da domenica si rinnova anche “Tv Talk” (Mia Ceran, dal 27 settembre), che continuerà a scandagliare i fenomeni mediatici italiani e internazionali. Sempre al pomeriggio, ritornano “Fatti vostri” (29 settembre, Anna Falchi‑Flavio Montrucchio), “La Porta Magica” con Andrea De Logu, e il magazine “Top – Tutto quanto fa tendenza” con Enzo Miccio (13 settembre). Un insieme di format che spaziano dal racconto di storie quotidiane alla cultura pop e ai trend social.

Il sabato sera resta solidamente presidiato

Weekend in staffetta: “Ballando con le stelle”, dal 13esimo anno in onda per i suoi 20 anni, rimane la punta di diamante di Rai 1, con Milly Carlucci ancora alla guida e aspettative elevate sulle novità in pista. Da novembre, Rai 1 aggiunge “The Voice Senior”, con Antonella Clerici e coach pronti a scoprire e valorizzare talenti over 60, scommettendo su storie autentiche e emozionanti. Con il passaggio di Gigi D’Alessio a Mediaset, nel cast del talent potrebbe entrare Nek.

Access prime time e prima serata: la vocazione del service pubblico

L’access continuerà a essere presidiato da Stefano De Martino con “Affari Tuoi”, autentico fenomeno televisivo grazie ai record dell’anno passato. Prima serata sarà ricca di appuntamenti speciali: Napoli ospiterà la 77ª edizione del “Prix Italia” su Rai 3, condotto da Monica Setta e Serena Autieri, confermando il legame con la cultura e il territorio.

Speciali natalizi e grandi eventi a tutto campo: Benigni in prima serata da San Pietro

Dicembre vedrà il debutto di “Festival giovani” su Rai 1, condotto da Carlo Conti, dedicato alle nuove promesse della musica italiana. A seguire, una serata di Capodanno condotta da Marco Liorni. Carlo Conti firma anche la direzione artistica del 68° Zecchino d’Oro, riconfermandosi pilastro del family entertainment. ” Benigni probabilmente andrà in onda il 10 dicembre” – ha detto Stefano Coletta.

“È importante non solo per il ritorno di Roberto in Rai dopo l’evento che abbiamo trasmesso da poco ma perché sarà realizzato anche con un grandissimo impegno legato alla cornice estetica. Sarà girato all’interno di San Pietro, tra Santa Marta e il luogo dove si narra San Pietro sia morto, quindi anche la visiva accompagnerà le parole di Roberto Benigni forza”.

Rai 2: sperimentazione con volti nuovi e show alternativi

Rai 2 continua a presidiare l’intrattenimento sperimentale: a settembre arriva lo spin-off serale “BellaMa’ di sera” (Pierluigi Diaco), mentre torna “Boss in Incognito” con la nuova conduzione di Elettra Lamborghini. In prima serata debutta “Freeze” (Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales), insieme a “Gli Scatenati” con The Jackal. Confermato anche il resoconto crudo e diretto di Francesca Fagnani con “Belve”, mentre “Blob” su Rai 3 conserva il suo taglio colto e satirico nel racconto televisivo.

Su Rai Play in anteprima e poi su Rai 2 torna Il Collegio, il docu-reality diventato un vero e proprio ‘cult’ generazionale, per la prima volta in pubblicazione ”digital first’. La classe protagonista della nona edizione si troverà catapultata nel 1990: l’anno del crollo definitivo del blocco sovietico, della liberazione di Nelson Mandela. La grande novità di questa edizione è la location: lasciato il collegio San Francesco di Lodi, i ragazzi saranno per la prima volta in Molise, tra le mura storiche del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso. Pierluigi Pardo sarà la nuova voce narrante.

Informazione, salute e approfondimento nel Day Time

Seconda serata su Rai 1 rinnova il solido format “Porta a Porta” con Bruno Vespa, mentre il lunedì spazio all’approfondimento politico di Emilia Brandi (“Cose Nostre”) e allo human‑interest di “Storie di sera” (Eleonora Daniele). Su Rai 3, “Sopravvissute” (Matilde D’Errico) e il sabato “Un giorno in Pretura” (Roberta Petrelluzzi) arricchiscono il panorama dell’approfondimento.

Nel weekend, ritornano su Rai 2 “Ore 14” con Milo Infante e “Storie di donne al bivio”, con Monica Setta. Rai 3 ospita “Genitori, che fare?” (Gianni Ippoliti) nel pomeriggio e “In Mezz’ora” con Monica Maggioni, arricchito da “Newsroom” per reportage approfonditi. La novità è “Haka – L’urlo dei giovani” (Stefano Buttafuoco), un format pensato per i neet, mentre al mattino rimangono confermati “Agorà” (Inciocchi), “ReStart” (Annalisa Bruchi) e “Mi Manda RaiTre” con Federico Ruffo, che si aggiornerà con approfondimenti attualizzati.

Salute e divulgazione: filoni consolidati del servizio pubblico

L’offerta di informazione scientifica e benessere resta solida: “Buongiorno Benessere” (Vira Carbone) e “Check‑Up” (Luana Ravegnini) su Rai 1 e “Elisir” (Michele Mirabella & co.) su Rai 3 dal lunedì al venerdì, con rubriche dedicate alla salute e cura personale.

Kevin Spacey volto di MiniMarket

Sarà Kevin Spacey il volto di MiniMarket, nuovo prodotto di RaiPlay. Lo annuncia Marcello Ciannamea, direttore Contenuti digitali Rai. “É un’altra sorpresa di qualche ora fa, e ha lasciato sorpresi anche noi” – ha detto Ciannamea durante la presentazione dei palinsesti 2025/26 a Napoli. “Kevin Spacey sara’ il volto di Minimarket, un nuovo prodotto che sara’ pubblicato su RaiPlay e anche in ottica transmediale.

Torna il Processo del lunedì, Rai 2 rete olimpica

Una ventata di novità anche per l’autunno sportivo in Rai: è quella che emerge dalla presentazione dei palinsesti oggi a Napoli. Si comincia il lunedì, quando in seconda serata su Rai 2 torna un programma storico, ‘Il Processo del lunedì ‘, condotto da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari, che avrà l’obiettivo di tener vivo il dibattito sulla tre giorni calcistica. Ma grandi novità prevede anche lo storico ‘Domenica Sportiva‘: circa 40 puntate, in onda la domenica su Rai 2 dalle 22.45 a mezzanotte e mezza.

Una doppia conduzione, Simona Rolandi affiancata da un giornalista Rai, ed uno studio completamente rivoluzionato e modificabile in concomitanza con Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, grazie a nuove soluzioni grafiche e scenografiche. Olimpiadi e Paralimpiadi invernali cattureranno gli appassionati tra febbraio e marzo sulla rete olimpica, Rai 2, fin dal mattino e con alcuni spazi ad hoc anche al pomeriggio e alla sera. Alberto Rimedio e Lele Adani saranno anche nella prossima stagione, che culminerà con i mondiali, le voci della Nazionale.