Toni Capuozzo è morto a 77 anni: addio allo storico inviato di guerra di Mediaset, Sabrina Scampini si commuove in diretta

Toni Capuozzo

Il giornalista aveva annunciato a ottobre di avere un tumore, l’annuncio della scomparsa durante Diario del giorno

È arrivata in diretta televisiva la notizia della morte di Toni Capuozzo, scomparso all’età di 77 anni. La notizia, appresa da fonti Mediaset, è stata comunicata nel corso di Diario del giorno, la trasmissione di Rete 4 condotta da Sabrina Scampini. La giornalista ha faticato a trattenere la commozione mentre annunciava la scomparsa di uno dei volti più conosciuti dell’informazione del gruppo televisivo, protagonista per decenni di reportage e approfondimenti dai principali scenari internazionali.

Una perdita che colpisce profondamente il mondo del giornalismo italiano. Capuozzo aveva continuato a lavorare per Mediaset anche negli ultimi tempi, firmando speciali e raccontando vicende di politica estera e storia contemporanea. Lo scorso 23 ottobre aveva scelto di rendere pubblica la propria malattia, spiegando attraverso un messaggio sui social di avere un tumore e di aver già iniziato ad affrontare il percorso di cura.

«Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti», aveva scritto, mantenendo anche in quel momento il suo stile diretto e senza giri di parole.

Dagli esordi in America Latina ai reportage per Mediaset

Nato a Palmanova il 7 dicembre 1948, in Friuli, Antonio Capuozzo aveva iniziato la carriera giornalistica nel 1979, collaborando con Lotta Continua. I primi incarichi lo avevano portato in America Latina, dove aveva seguito le tensioni politiche, le rivoluzioni e i cambiamenti che attraversavano il continente. In seguito aveva lavorato per Reporter, Panorama Mese ed Epoca, maturando un’esperienza sul campo che sarebbe diventata il tratto distintivo del suo modo di raccontare la realtà.

Il passaggio alla televisione aveva ampliato il pubblico dei suoi reportage. Dopo essersi occupato di mafia per Mixer, il programma di Giovanni Minoli, era approdato alle reti Mediaset, diventando uno degli inviati di riferimento del gruppo. Dalla ex Jugoslavia alla Somalia, dal Medio Oriente all’Afghanistan, aveva seguito conflitti e crisi internazionali, portando nelle case degli italiani le testimonianze raccolte in territori segnati dalla guerra.

Il suo lavoro non si limitava alla ricostruzione degli avvenimenti militari e politici: al centro dei servizi c’erano spesso le persone, le famiglie e le comunità travolte dalla violenza.

Il piccolo Kemal salvato a Sarajevo e il sequestro in Iraq

Tra le vicende più intense della sua esperienza professionale e umana c’è quella del piccolo Kemal, un bambino rimasto gravemente ferito e senza la madre durante la guerra in Bosnia. Nei primi anni Novanta, mentre Sarajevo era assediata, Capuozzo riuscì a portarlo fuori dalla città nascondendolo sotto il proprio giubbotto antiproiettile. Il bambino fu accolto in Italia dalla famiglia del giornalista, con la quale rimase per cinque anni, prima di fare ritorno a Sarajevo. Una storia che lo stesso inviato aveva raccontato anche durante un’intervista a Verissimo nel maggio 2026.

Un’altra esperienza drammatica risale al 2004, quando Capuozzo e la troupe del Tg5 furono sequestrati in Iraq da miliziani sciiti nei pressi di Najaf, durante la guerra che stava sconvolgendo il Paese.

Da Terra! agli speciali televisivi: una carriera lunga oltre quarant’anni

Capuozzo aveva ricoperto anche il ruolo di vicedirettore del Tg5, incarico mantenuto fino al 2013. Dal 2000 al 2017 era stato autore e conduttore di Terra!, programma di approfondimento dedicato soprattutto alla politica internazionale, inizialmente legato al Tg5 e successivamente trasmesso su Rete 4.

Negli anni aveva continuato a realizzare reportage e documentari per Mediaset. Tra i lavori più significativi figurano Il sogno di una cosa, dedicato al centenario della nascita del Partito comunista italiano, e 1992-2022 – Ritorno all’inferno, speciale realizzato a trent’anni dall’assedio di Sarajevo. Aveva inoltre firmato approfondimenti sulla figura di Silvio Berlusconi e, dopo la morte di papa Francesco, uno speciale dedicato al Pontefice argentino.

Nel 2026 era tornato protagonista su Rete 4 con Giganti – I protagonisti, ciclo di puntate dedicato a personalità che hanno segnato la storia, da Giovanni Paolo II a Elisabetta II, da John Fitzgerald Kennedy a Leonardo da Vinci.

I libri, il teatro e il legame con il Friuli

Accanto al lavoro televisivo, Toni Capuozzo aveva coltivato la passione per la scrittura, pubblicando numerosi libri e continuando a riflettere sulle guerre, sulle identità e sulle trasformazioni della società. Nel 2009 aveva portato in scena con Mauro Corona lo spettacolo Tre uomini di parola: i proventi erano stati destinati alla realizzazione di una casa-alloggio per il centro grandi ustionati di Herat, in Afghanistan.

Il Friuli era rimasto un riferimento costante, nonostante una carriera trascorsa spesso lontano da casa e nei luoghi più difficili del mondo. Il suo percorso professionale, cominciato sulla carta stampata alla fine degli anni Settanta, si chiude con il ricordo di un giornalista che ha attraversato oltre quarant’anni di storia internazionale, raccontandone i conflitti e le conseguenze sulle vite delle persone.