Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono sposati: il sì in Veneto, l’abito da sposa e la romantica storia nata da un mazzo di rose

Paola Di Benedetto ha detto sì al calciatore dell'Atalanta Bellanova

La conduttrice e il calciatore dell’Atalanta sono diventati marito e moglie nella chiesa di San Giorgio di Valpolicella

Il grande giorno è arrivato. Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono ufficialmente marito e moglie. La coppia ha pronunciato il fatidico sì nella suggestiva Pieve di San Giorgio, a San Giorgio di Valpolicella, in provincia di Verona, circondata dall’affetto di familiari e amici.

Ad annunciare le nozze sono stati gli stessi sposi con una foto pubblicata sui social subito dopo la cerimonia. Seduti nell’auto che li ha accompagnati dopo il matrimonio, hanno mostrato le fedi nuziali accompagnando lo scatto con una semplice ma significativa frase: “Marito e moglie”.

Il matrimonio nella chiesa di San Giorgio di Valpolicella

La cerimonia si è svolta in una delle chiese più caratteristiche del Veneto. L’emozione è stata evidente fin dall’ingresso della sposa, arrivata all’altare accompagnata dal padre lungo una navata impreziosita da decorazioni floreali bianche.

Per il suo giorno più importante Paola Di Benedetto ha scelto un look classico ed elegante. L’abito bianco presentava un raffinato corpetto in pizzo con collo alto e maniche lunghe ricamate, completato da un lungo velo tradizionale fissato su uno chignon raccolto e da un bouquet di fiori bianchi.

Accanto a lei, Raoul Bellanova, esterno dell’Atalanta, ha optato per un classico abito scuro con fiore bianco all’occhiello, mantenendo uno stile sobrio ed elegante.

Una storia d’amore iniziata con un mazzo di rose azzurre

Quella tra Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova è una storia nata lontano dai riflettori, ma con un inizio decisamente particolare.

Come raccontato dalla stessa conduttrice durante un’intervista a Verissimo, tutto cominciò nella primavera del 2023 quando il calciatore le fece recapitare un enorme mazzo di rose azzurre, senza alcun biglietto.

Fu il passaparola tra amici a rivelarle l’identità del misterioso corteggiatore. Non essendo un’appassionata di calcio, Paola spiegò di non conoscere Bellanova e di essersi informata su di lui prima di fare il primo passo.

Fu proprio lei, infatti, a scrivergli su Instagram.

Da quel primo messaggio nacque una relazione che, nonostante una breve crisi attraversata nel 2024, è diventata sempre più solida. “Abbiamo due caratteri molto forti, ma abbiamo imparato a fidarci e a scendere a compromessi. Ora siamo una squadra fortissima”, aveva raccontato la conduttrice.