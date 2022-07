Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate: dall’arrivo in Jaguar alle lacrime dell’ex di Berlusconi (VIDEO)

“Ho percepito un sentimento vero, sono due persone che si vogliono bene”. Paola Turci e Francesca Pascale sono convolate a nozze nel pomeriggio di sabato 2 luglio.

La cerimonia è stata celebrata dal sindaco di Montalcino, in quota Pd, Silvio Franceschelli che dopo il sì non ha nascosto la sua emozione nell’intervista concessa all’Adnkronos. “Hanno manifestato con forza il loro sentimento” – ha ribadito sottolineando che tanti sposi scelgono di unirsi in matrimonio nell’incantevole borgo.

La cantante e l’ex di Silvio Berlusconi sono arrivati a Palazzo dei Priori a bordo di una Jaguar bianca. La 36enne napoletana ha scelto un tailleur bianco Fendi mentre l’artista si affidata ad Alberto Ferretti indossando una iconica jumpsuite.

Francesca Pascale è emozionata e non trattiene le lacrime mentre una raggiante Paola Turci dispensa sorrisi. Pochi gli invitati che hanno poi raggiunto il Castello di Velona, resort di lusso della Valle dell’Orcia (Siena) con camere da 900 e 6000 euro. Menù particolare per la coppia che non mangia carne. Ad occuparsi delle pietanze lo chef del ristorante gourmet Il Brunello, Riccardo Bacciottini.

Tra i piatti mela selvatica, tagete e geranio, cera d’api, erbette spontanee e tapioca, cappellaccio di capesante, scampo alla brace, fegato e tartufo, licheni e sciroppo di betulla e foie gras e abete rosso e magnum al muschio. Tutto innaffiato rigorosamente dal Brunello di Montalcino.