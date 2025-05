Papa Leone XIV: ‘Famiglia fondata su un uomo e una donna’, Tommaso Zorzi: ‘Parole intollerabili’

Tommaso Zorzi

Fanno discutere le dichiarazioni di Papa Leone XIV sui temi legati alla famiglia e alla comunità LGBTQ. Durante un’udienza in Vaticano, il Pontefice ha ribadito che “la famiglia è fondata sull’unione tra un uomo e una donna”. Una presa di posizione che, pur in linea con il tradizionale magistero cattolico, ha sollevato forti reazioni, in particolare da parte di esponenti del mondo dello spettacolo e dell’attivismo per i diritti civili.

Tommaso Zorzi critica le parole di Papa Leone XIV

Tra i primi a commentare le parole del Papa, Tommaso Zorzi, conduttore e influencer, ha espresso il proprio dissenso in modo netto:

“Trovo intollerabile la leggerezza con cui ci si scaglia contro la comunità LGBT, che non fa altro che esistere e chiedere di farlo in pace. In un momento storico in cui assistiamo a genocidi, pulizie etniche, e bambini lasciati morire di fame sotto gli occhi del mondo, mi chiedo: davvero è questo il punto da cui partire per parlare di morale?”.

Papa Leone XIV, già noto per posizioni piuttosto conservatrici, in passato aveva affermato che la Chiesa deve resistere alla narrazione dei media occidentali che “normalizza stili di vita contrari al Vangelo”, facendo riferimento diretto a famiglie omogenitoriali e alle unioni omosessuali. Tuttavia, lo stesso Papa aveva recentemente sostenuto alcune aperture promosse da Papa Francesco, come la possibilità di benedire le coppie dello stesso sesso – pur nel rispetto dei vincoli dottrinali.

Le dichiarazioni odierne, però, sembrano segnare un ritorno a una linea più rigida. E il dibattito si riaccende, nuovamente, su uno dei fronti più delicati nel rapporto tra Chiesa e società civile.