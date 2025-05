Isola dei Famosi, Angelo Famao e Leonardo Brum lasciano definitivamente, Camila Giorgi a rischio

Angelo Famao e Leonardo Brum

L’annuncio ufficiale del ritiro

Durante la puntata daytime di venerdì 16 maggio, è stato ufficializzato il ritiro di due concorrenti de L’Isola dei Famosi: Angelo Famao e Leonardo Brum. La notizia arriva dopo giorni di tentennamenti e ripensamenti che avevano lasciato i fan con il fiato sospeso. I due concorrenti avevano inizialmente espresso la volontà di abbandonare Playa Uva, salvo poi fare un passo indietro, spinti da motivazioni personali e affettive.

Le motivazioni di Angelo Famao

Il cantante neomelodico siciliano aveva condiviso con il pubblico le sue profonde ragioni emotive per restare in gioco. “Ho fatto tanti sacrifici per essere qui”, aveva dichiarato, rivelando anche il gesto significativo della sorella, che aveva posticipato il proprio matrimonio pur di permettere ad Angelo di partecipare al reality. Nonostante ciò, il peso dell’esperienza si è rivelato insostenibile. “Purtroppo non ce la faccio più. Ci ho provato, ma la mia esperienza a L’Isola finisce qui” – ha ammesso.

Leonardo Brum: il corpo ha detto no

Anche per Leonardo Brum, il modello brasiliano, il percorso sull’isola si è interrotto per cause legate al benessere personale. “Non sto bene, vado via. Ho cercato di resistere, ma il fisico ha ceduto”, ha detto, sottolineando come le privazioni fisiche e mentali abbiano preso il sopravvento sulla sua volontà di restare in gara.

Le conseguenze sul televoto e i rimborsi

Il ritiro di Brum, che risultava tra i nominati della settimana, ha comportato l’immediato annullamento del televoto in corso. Mediaset ha annunciato che tutti coloro che avevano espresso il proprio voto tramite SMS saranno rimborsati. Una misura corretta e trasparente per garantire la regolarità del gioco e la fiducia del pubblico.

Nuove preoccupazioni per i naufraghi

Il clima a Playa Uva è particolarmente teso e segnato da continui cambiamenti. La squadra dei giovani, già provata dalla doppia uscita, ha dovuto affrontare un nuovo imprevisto. Camila Giorgi, l’ex tennista italo-argentina, è stata costretta ad abbandonare momentaneamente la spiaggia per accertamenti medici. Le sue condizioni fisiche hanno richiesto un allontanamento temporaneo, in attesa di conoscere la diagnosi ufficiale nelle prossime ore.

Reazioni del pubblico e tensioni social

Sui social network, i fan si dividono. C’è chi mostra comprensione per le difficoltà affrontate dai concorrenti, e chi invece critica la mancanza di resistenza e spirito di adattamento. “Non è un villaggio vacanze”, scrivono alcuni utenti su Twitter, mentre altri si schierano con Famao e Brum, riconoscendo la durezza della sfida e il coraggio di prendere una decisione difficile.

Le prossime mosse del programma

Con due concorrenti in meno e una possibile terza uscita per motivi medici, la produzione de L’Isola dei Famosi dovrà ripensare l’assetto del gioco. Nuove dinamiche tra i naufraghi, possibili nuovi ingressi o cambi di regolamento potrebbero essere annunciati già nelle prossime puntate. L’edizione si preannuncia quindi ancora piena di colpi di scena.