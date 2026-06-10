Addio a Patrizia Caselli, dalla Rai a Craxi: si spegne a 66 anni uno dei volti della tv italiana

Patrizia Caselli

Storica conduttrice di “Detto tra noi”, aveva raccontato la sua battaglia contro il tumore: «Mi fa paura»

Il mondo della televisione italiana piange Patrizia Caselli, attrice, conduttrice, showgirl e cantante morta all’età di 66 anni dopo una lunga malattia.

La notizia è stata diffusa nella notte attraverso i suoi profili social, chiudendo una pagina importante della televisione italiana tra gli anni Ottanta e Novanta. Caselli era diventata uno dei volti più riconoscibili del piccolo schermo grazie alla sua presenza elegante, alla capacità di raccontare l’attualità e a una carriera che l’ha vista protagonista tra spettacolo, cronaca e intrattenimento.

La malattia e quella confessione che aveva commosso il pubblico

Nel giugno del 2024 era stata la stessa Patrizia Caselli a parlare pubblicamente delle sue condizioni di salute.

In un’intervista aveva rivelato di combattere contro un tumore al terzo stadio, confessando senza filtri la paura per una battaglia che stava affrontando lontano dai riflettori.

Una testimonianza che aveva colpito profondamente chi l’aveva seguita negli anni e che oggi assume un significato ancora più doloroso.

Gli esordi tra cinema, pubblicità e Walter Chiari

Nata a Udine il 13 maggio 1960, Patrizia Caselli aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo giovanissima.

Lavorò inizialmente nella pubblicità e nel cinema, collaborando anche con il regista Nanni Loy, prima di trovare la sua dimensione nelle televisioni private.

Il grande pubblico iniziò a conoscerla sulle emittenti del Nord Italia, dove si impose come showgirl e conduttrice.

In quegli anni nacque anche la lunga relazione con Walter Chiari, uno dei più grandi protagonisti dello spettacolo italiano. Un legame sentimentale e professionale che durò fino al 1987 e che segnò una fase importante della sua vita.

La Rai, il successo e la nascita di “Detto tra noi”

La consacrazione arrivò nel 1987 con il debutto in Rai.

Dopo alcune esperienze nei programmi di intrattenimento, il suo nome si legò definitivamente a “Detto tra noi”, il contenitore pomeridiano di cronaca che dal 1991 la vide protagonista insieme a Piero Vigorelli.

Fu proprio quella trasmissione a trasformarla in uno dei volti più familiari del pomeriggio televisivo italiano.

Per tre stagioni Caselli accompagnò milioni di telespettatori raccontando storie, fatti di attualità e vicende umane in un format che avrebbe poi dato vita a quello che oggi conosciamo come “La Vita in Diretta“.

Un passaggio storico spesso dimenticato ma che la rende una delle figure che hanno contribuito alla nascita della moderna televisione di approfondimento pomeridiano.

La scelta che sconvolse la sua carriera

Nel 1994, quando era all’apice della popolarità, Patrizia Caselli prese una decisione che fece discutere.

Lasciò la televisione e interruppe il suo percorso professionale per seguire Bettino Craxi ad Hammamet.

Una scelta controcorrente che segnò profondamente la sua esistenza.

Con l’ex presidente del Consiglio condivise nove anni della propria vita, restando al suo fianco fino alla morte del leader socialista nel gennaio del 2000.

Anni dopo avrebbe ricordato quel periodo spiegando di non aver mai abbandonato Craxi nei momenti più difficili della sua vicenda giudiziaria e umana.

La famiglia e il ritorno lontano dai riflettori

Dopo la scomparsa di Craxi, Patrizia Caselli aveva ritrovato serenità accanto al medico Alberto Bossi, che sarebbe poi diventato suo marito.

La coppia aveva adottato un figlio, François, costruendo una nuova vita lontana dall’esposizione mediatica degli anni precedenti.

Negli anni Duemila la conduttrice era tornata sporadicamente sul set cinematografico, scegliendo però di mantenere un profilo sempre più riservato.

Un volto che ha attraversato un’epoca della televisione

La morte di Patrizia Caselli riporta alla memoria una stagione irripetibile della televisione italiana.

Dalle tv private alla Rai, dal varietà alla cronaca, fino alla scelta di lasciare tutto per seguire una storia d’amore che fece discutere l’Italia intera, la sua carriera è stata caratterizzata da decisioni spesso controcorrente.

Un percorso che l’ha resa una figura riconoscibile e apprezzata da generazioni di telespettatori, lasciando un segno nella storia del piccolo schermo che va ben oltre i programmi che ha condotto.