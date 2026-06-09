Veronica Burchielli si è sposata: dalle delusioni di Uomini e Donne al sì da favola tra le colline toscane

Veronica Burchielli è convolata a nozze

L’ex tronista ha coronato il sogno d’amore con Anthony Portuesi, cerimonia elegante, abito in pizzo e una festa romantica conclusa con i fuochi d’artificio

Un nuovo capitolo si apre nella vita di Veronica Burchielli. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha pronunciato il fatidico sì al compagno Anthony Portuesi, scegliendo una suggestiva location immersa nelle colline della Toscana per celebrare uno dei giorni più importanti della sua vita.

Circondata dall’affetto di amici e parenti, la 31enne ha vissuto una giornata ricca di emozioni, culminata in una festa elegante e raffinata che ha conquistato anche i social grazie alle immagini condivise dagli invitati.

Un amore nato lontano dalle telecamere

Dopo le esperienze sentimentali vissute sotto gli occhi del pubblico televisivo, Veronica ha trovato la serenità accanto ad Anthony Portuesi, professionista affermato tra chiropratica e veterinaria.

La coppia è legata da oltre due anni e aveva già ufficializzato la propria unione con il matrimonio civile celebrato nei mesi scorsi. Per la grande festa, però, i due hanno preferito attendere l’arrivo della bella stagione e organizzare una cerimonia immersa nel verde della campagna toscana.

Una scelta che ha trasformato il matrimonio in un evento romantico e curato nei minimi particolari.

L’abito in pizzo e il lungo velo che ha conquistato i social

Tra gli aspetti che più hanno attirato l’attenzione degli invitati e degli utenti online c’è stato il look scelto dalla sposa.

Veronica Burchielli ha indossato un elegante abito aderente in pizzo, impreziosito da dettagli trasparenti che hanno valorizzato la silhouette senza rinunciare alla raffinatezza.

A completare il tutto un lungo velo, protagonista di alcuni degli scatti più suggestivi condivisi durante la giornata.

Le immagini pubblicate sui social raccontano una sposa sorridente e visibilmente emozionata, pronta a vivere questo nuovo capitolo della propria vita.

Una festa tra romanticismo e fuochi d’artificio

Dopo la cerimonia, gli ospiti hanno preso parte ai festeggiamenti proseguiti fino a tarda sera.

L’atmosfera si è fatta ancora più suggestiva con l’arrivo del tramonto sulle colline toscane, facendo da cornice a uno dei momenti più attesi della giornata.

Non è mancata la tradizionale torta nuziale a più piani, seguita da uno spettacolo di fuochi d’artificio che ha chiuso la serata tra applausi ed emozione.

Tra i momenti più toccanti, anche uno spazio dedicato al ricordo delle persone care che non hanno potuto partecipare a questa giornata speciale.

Il percorso dopo Uomini e Donne

Per molti telespettatori il volto di Veronica Burchielli resta legato a una delle storie più particolari vissute negli studi di Uomini e Donne.

Nell’edizione 2018-2019 del dating show era inizialmente arrivata come corteggiatrice di Alessandro Zarino. Dopo essere stata scelta, però, decise di non iniziare una relazione con lui, diventando successivamente tronista.

La situazione si ribaltò quando fu proprio Zarino a tornare nel programma per corteggiarla. I due lasciarono insieme la trasmissione, ma la loro storia terminò poco tempo dopo.

Negli anni successivi Veronica ha affrontato anche momenti personali delicati, raccontando pubblicamente le difficoltà vissute e il percorso che l’ha portata a ritrovare equilibrio e serenità.

Una nuova vita lontano dalle polemiche

Oggi l’ex tronista sembra aver trovato quella stabilità che per anni aveva cercato.

Le immagini del matrimonio con Anthony Portuesi raccontano una coppia affiatata e felice, pronta a costruire il proprio futuro insieme lontano dalle dinamiche televisive che l’avevano resa popolare.

Per Veronica Burchielli il giorno del matrimonio rappresenta così molto più di una semplice cerimonia: è il simbolo di una rinascita personale e sentimentale arrivata dopo un percorso lungo e spesso non privo di ostacoli.