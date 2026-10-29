Pechino Express 2027: Gregoraci, Benji e Fede e Rocco fanno rumore, Elodie sarà ‘tifosa speciale’, c’è anche Bella Fisica

Elisabetta Gregoraci

Da Rocco Siffredi con la moglie alle sorelle Gregoraci, passando per i cantanti e la coppia madre-figlio di Bella Fisica

Le sorelle Gregoraci, Benji e Fede, Rocco Siffredi e persino Bella Fisica: il cast di Pechino Express 2027 mette insieme mondi lontanissimi e promette accoppiate capaci di incuriosire il pubblico. La nuova edizione del reality itinerante di Sky porterà dieci coppie dall’altra parte del mondo, in una traversata che toccherà Cile, Argentina e Brasile.

Al timone ci sarà ancora Costantino della Gherardesca, chiamato a guidare i concorrenti lungo la «Rotta dei due Oceani». Il programma Sky Original, prodotto da Banijay Italia, tornerà nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Ma a catturare l’attenzione, oltre alla destinazione, è soprattutto la varietà dei protagonisti: cantanti, sportivi, creator, divulgatori e personaggi dello spettacolo si ritroveranno a fare squadra lontano dalle comodità quotidiane.

Gregoraci, Benji e Fede e Siffredi: i nomi più attesi

Tra le coppie più riconoscibili ci sono Elisabetta e Marzia Gregoraci, le sorelle pronte a mettersi alla prova in una competizione che richiede spirito di adattamento e resistenza. In gara anche Benji e Fede, il duo pop che dovrà portare la propria intesa musicale dentro una sfida fatta di imprevisti e spostamenti.

Attenzione anche a Rocco Siffredi e alla moglie Rózsa Tassi, ex modella ungherese eletta Miss Ungheria nel 1990. La coppia dovrà affrontare insieme le difficoltà della traversata, con ritmi serrati e prove che potrebbero mettere alla prova anche i rapporti più consolidati.

Bella Fisica parte con il figlio: una coppia madre-figlio

Tra i protagonisti di Pechino Express c’è anche Angela «Bella Fisica» Lin, che parteciperà insieme al figlio Alessandro Zhu. Una coppia madre-figlio che dovrà trasformare la conoscenza reciproca in un vantaggio durante la gara.

Per loro la sfida sarà doppia: affrontare un viaggio impegnativo e trovare il giusto equilibrio tra il rapporto familiare e la necessità di collaborare in ogni prova. In un programma come Pechino Express, infatti, conoscersi bene può aiutare, ma non elimina le difficoltà quando arrivano stanchezza, imprevisti e decisioni da prendere in fretta.

Franceska Nuredini, la ballerina legata all’ambiente di Elodie

Nel cast figura Franceska Nuredini, ballerina professionista finita sotto i riflettori anche per l’attenzione mediatica legata a Elodie. A Pechino Express, però, non gareggerà con la cantante: la sua compagna di viaggio sarà Ginevra Festa, amica e collega con cui condivide la passione per la danza.

Le due formeranno la coppia delle Ballerine. La loro preparazione fisica potrebbe rivelarsi utile durante le tappe più faticose, ma la competizione richiederà anche capacità di orientamento, adattamento e gestione degli imprevisti.

Tutte le dieci coppie di Pechino Express 2027

Ecco l’elenco completo dei concorrenti indicati per la nuova edizione di Pechino Express:

Le Gregoraci: Elisabetta e Marzia Gregoraci.

Elisabetta e Marzia Gregoraci. Benji e Fede: il duo musicale.

il duo musicale. I Siffredi: Rocco Siffredi e Rózsa Tassi.

Rocco Siffredi e Rózsa Tassi. Le Ballerine: Franceska Nuredini e Ginevra Festa.

Franceska Nuredini e Ginevra Festa. I Creator: Alessia Lanza e Andrea Fratino.

Alessia Lanza e Andrea Fratino. Gli sportivi: Andrew Howe, vicecampione del mondo e campione europeo nel salto in lungo, e Tommaso Marino, ex cestista professionista.

Andrew Howe, vicecampione del mondo e campione europeo nel salto in lungo, e Tommaso Marino, ex cestista professionista. Le Bambole di Pezza: Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo.

Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo. Madre e figlio: Angela «Bella Fisica» Lin e Alessandro Zhu.

Angela «Bella Fisica» Lin e Alessandro Zhu. I podcaster: Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti.

Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti. I divulgatori: Riccardo De Marco, conosciuto come DeNa, e Maria Bosco, nota come MeriBì, entrambi legati a Geopop.

Un cast che alterna personaggi noti al grande pubblico e volti popolari sui social, con rapporti di coppia molto diversi: sorelle, marito e moglie, amici, colleghi e familiari.

Dal deserto cileno alle cascate di Iguazú: la nuova rotta

La destinazione sarà il Sud America, con un percorso che promette scenari spettacolari e condizioni di viaggio impegnative. Le coppie attraverseranno i deserti del Cile, le montagne delle Ande e le pianure argentine, prima di raggiungere le cascate di Iguazú.

Da lì la spedizione proseguirà in Brasile, tra il Pantanal e le zone legate alle antiche vie delle miniere d’oro, fino a Rio de Janeiro. La «Rotta dei due Oceani» collegherà così il Pacifico all’Atlantico attraverso tre Paesi caratterizzati da paesaggi, abitudini e tradizioni differenti.

Non basterà essere famosi o avere una buona intesa: per arrivare in fondo serviranno resistenza, capacità di adattamento e collaborazione. La domanda è già pronta: quale coppia riuscirà a sorprendere tutti e a conquistare la gara?

Per scoprirlo bisognerà attendere il 2027, quando la nuova stagione arriverà su Sky e NOW.