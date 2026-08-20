Perché Harry e Meghan ritornano nel Regno Unito: così è naufragato l’ambizioso progetto dei Sussex

Meghan e Harry

Dagli accordi milionari sfumati alle enormi spese per la sicurezza, fino al futuro di Archie e Lilibet: gli esperti analizzano cosa potrebbe esserci dietro il ritorno

Sei anni dopo il Megxit, Harry e Meghan tornano a guardare al Regno Unito. Una decisione che inevitabilmente porta a chiedersi perché i duchi del Sussex, dopo aver scelto nel 2020 di rompere con la Casa reale e trasferirsi negli Stati Uniti, abbiano deciso di riavvicinarsi proprio a quel Paese che avevano lasciato per costruire una nuova vita.

La risposta, secondo gli esperti di questioni reali britanniche, potrebbe trovarsi in una combinazione di fattori. Gli accordi commerciali non sono andati tutti come previsto, i costi della sicurezza negli Stati Uniti sono enormi e il futuro dei figli potrebbe avere assunto un peso decisivo.

Quando Harry e Meghan arrivarono in California, il progetto sembrava quello di una nuova vita completamente indipendente dalla Famiglia reale. La coppia era costantemente sotto i riflettori e poteva contare su una serie di importanti progetti nel mondo dei media.

Tra questi l’intervista con Oprah Winfrey, l’accordo da 15 milioni di sterline con Spotify e un contratto ancora più redditizio con Netflix.

Un percorso che inizialmente sembrava destinato a trasformare la notorietà dei Sussex in una solida autonomia economica. Ma il progetto, con il passare degli anni, avrebbe iniziato a mostrare alcune crepe.

Da Spotify a Netflix: il successo americano ha perso slancio

Uno dei passaggi più significativi riguarda proprio gli accordi commerciali che avevano rappresentato uno dei pilastri della nuova vita americana.

Nel 2023 un dirigente di Spotify definì la coppia, durante un podcast, “dei fottuti truffatori”, mentre la collaborazione con Netflix è stata successivamente ridimensionata.

Per Bronte Coy, corrispondente senior per le questioni reali di News.com.au, il quadro è abbastanza evidente: le cose non sarebbero andate come Harry e Meghan probabilmente speravano.

L’accordo con Netflix è stato ridimensionato, quello con Spotify è saltato e, secondo l’analisi dell’esperta, la stabilità economica che la coppia cercava non sarebbe più stata garantita nello stesso modo.

È un elemento importante per comprendere il nuovo scenario. Il trasferimento negli Stati Uniti era stato accompagnato dall’idea di costruire una grande autonomia finanziaria attraverso la loro immagine e i progetti mediatici.

Ma il successo iniziale non avrebbe mantenuto la stessa forza nel tempo.

La sicurezza privata pesa enormemente

A complicare il quadro ci sono poi i costi della nuova vita americana.

Secondo Bronte Coy, Harry e Meghan devono sostenere spese enormi soprattutto per la sicurezza, affidata a una squadra privata.

È una conseguenza diretta della scelta compiuta con il Megxit: lontani dal sistema della Casa reale, i Sussex hanno dovuto organizzare autonomamente una parte importante della propria protezione.

La sicurezza rappresenta quindi una voce di spesa particolarmente pesante e contribuisce a modificare il bilancio di una vita costruita su accordi commerciali che, nel frattempo, hanno perso parte della solidità iniziale.

Ed è proprio questo uno dei motivi per cui gli esperti stanno cercando di capire se il progetto americano abbia davvero funzionato come Harry e Meghan avevano immaginato.

Archie e Lilibet possono aver cambiato le priorità

Il fattore più importante, però, potrebbe riguardare Archie e Lilibet.

I figli dei Sussex sono già stati iscritti a scuole britanniche e inizieranno a frequentarle a settembre. La loro istruzione potrebbe quindi rappresentare una delle ragioni centrali del ritorno della famiglia nel Regno Unito.

È su questo punto che interviene l’esperta di questioni reali Jennie Bond, con un’interpretazione particolarmente significativa sul ruolo di Meghan.

Secondo Bond, la duchessa potrebbe essere disposta a “sacrificare se stessa per il bene comune”, mettendo le esigenze dei figli davanti alle proprie preferenze.

«Forse Meghan si sta sacrificando per il bene comune, perché non sono sicura che tornare a vivere nel Regno Unito sia davvero quello che vuole», ha spiegato l’esperta.

Una lettura che cambia completamente la prospettiva del ritorno. Non necessariamente una decisione dettata dalla volontà di cancellare il passato, dunque, ma una scelta che potrebbe avere al centro il futuro di Archie e Lilibet.

Meghan potrebbe continuare il suo business

Il possibile ritorno nel Regno Unito non significa però necessariamente che Meghan debba rinunciare alla nuova identità professionale costruita negli Stati Uniti.

Jennie Bond ha infatti sottolineato di comprendere perfettamente l’eventuale volontà della duchessa di continuare con la propria attività di business.

Il progetto americano, quindi, potrebbe non essere completamente archiviato. La nuova fase potrebbe piuttosto prevedere una presenza più importante nel Regno Unito mantenendo contemporaneamente le attività commerciali avviate negli Stati Uniti.

Una soluzione diversa da quella immaginata nel 2020, ma non necessariamente una cancellazione totale delle scelte compiute allora.

E proprio per questo il ritorno dei Sussex appare più complesso di un semplice rientro.

Il passato difficile di Meghan pesa sulla scelta

C’è poi un aspetto che Jennie Bond considera particolarmente importante: il rapporto difficile di Meghan con il Regno Unito.

L’esperta ha messo in guardia contro qualsiasi “attacco collettivo” nei confronti della duchessa, ricordando che Meghan ha raccontato di essere stata spinta a pensieri suicidi dal modo in cui si sentiva trattata quando viveva nel Regno Unito come membro della Famiglia reale.

Per questo, secondo Bond, bisogna essere consapevoli del significato che un eventuale ritorno può avere per Meghan.

La stessa esperta invita comunque a concedere ai Sussex “il beneficio del dubbio”, ipotizzando che questa nuova fase possa diventare l’inizio di una riconciliazione familiare.

Una possibilità che, secondo Bond, rappresenterebbe la soluzione migliore per tutti.

E la marmellata di Meghan potrebbe arrivare in Gran Bretagna

C’è infine un elemento apparentemente più leggero, ma che potrebbe avere una sua importanza nella nuova fase.

La Bbc ha ricordato che Meghan sta cercando di espandere il proprio marchio As Ever al di fuori degli Stati Uniti e si è posta una domanda curiosa: la sua marmellata potrebbe un giorno comparire sugli scaffali britannici accanto ai prodotti biologici del Ducato Reale?

Il dettaglio è significativo perché mostra come il possibile ritorno nel Regno Unito possa intrecciarsi anche con la dimensione imprenditoriale della duchessa.

Da una parte ci sono quindi gli accordi commerciali che hanno perso slancio, dall’altra le spese molto elevate per la sicurezza negli Stati Uniti. In mezzo, soprattutto, ci sono Archie e Lilibet, la cui istruzione potrebbe avere spinto la famiglia a riconsiderare il rapporto con il Regno Unito.

Il Megxit, dunque, potrebbe non essere semplicemente una storia di successo o fallimento.

Potrebbe essere una scelta che, sei anni dopo, Harry e Meghan stanno cercando di correggere sulla base di nuove esigenze familiari ed economiche.

E forse proprio i loro figli stanno diventando il motivo più importante per riscrivere quella decisione.