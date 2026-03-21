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GF Vip, Adriana Volpe crolla per la figlia e medita l’addio: l’intervento di Antonella Elia e l’abbraccio

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 21 Mar, 2026 - ore: 05:20 #Adriana Volpe, #Antonella Elia, #GF VIP
Antonella Elia abbraccia Adriana VolpeAntonella Elia abbraccia Adriana Volpe

Cosa è successo tra Adriana Volpe e Antonella Elia dopo la diretta?

Doveva essere l’ennesimo scontro. E invece, nella notte, arriva il ribaltone.

Dopo una puntata del GF Vip segnata da tensioni e accuse reciproche, Adriana Volpe e Antonella Elia si ritrovano lontane dalle telecamere principali e danno vita a un confronto completamente diverso: sincero, fragile, umano.

È qui che cambia tutto.

Il momento che spiazza: “Ti credevo amica”

Ad aprire il dialogo è Adriana Volpe, che mette da parte la tensione e si espone.

Racconta il dolore provato quando Antonella Elia, in tv, ha negato la loro amicizia. Un colpo personale, non televisivo.

“Per me è stato durissimo”, lascia intendere, ricordando anche momenti condivisi fuori dalle telecamere.

Un passaggio che smonta la narrazione dello scontro e la riporta sul piano emotivo.

Il crollo: “Voglio tornare da mia figlia”

Poi arriva il momento più forte.

Adriana Volpe si lascia andare completamente e scoppia in lacrime. Il pensiero va subito alla figlia, lontana da lei.

“Voglio andare a casa”, ripete più volte. Non è più un gioco, non è più tv: è una madre in difficoltà.

La paura è una sola: che la figlia possa vederla così e soffrire.

La reazione di Antonella Elia: da rivale a sostegno

Ed è qui che avviene il vero colpo di scena.

Antonella Elia, fino a poco prima avversaria, cambia completamente atteggiamento. La abbraccia, la consola, la incoraggia.

Le sue parole sono inaspettate: la definisce “un angelo”, le chiede di restare, le promette vicinanza.

Un cambio di ruolo netto: da nemica a punto di riferimento.

Il consiglio: “Parla con tua figlia”

L’Elia prova anche a riportare Adriana alla lucidità. Le suggerisce di andare in confessionale e chiedere alla produzione di poter mandare un messaggio alla figlia.

Un modo concreto per affrontare l’ansia.

Le ricorda che mostrarsi fragile non è una debolezza, ma una verità.

La paura di una madre

Adriana continua a ripetere la stessa preoccupazione: la figlia.

“Se mi vede così?”, si chiede. Il timore è che quel momento di crisi possa lasciare un segno.

Un pensiero che la blocca e la spinge a voler uscire.

Un abbraccio che cambia tutto

Nonostante le tensioni di poche ore prima, le due restano strette in un lungo abbraccio.

Antonella non la lascia sola, insiste, la invita a respirare, a non prendere decisioni impulsive.

È un momento raro per il reality: meno spettacolo, più verità.

Pace vera o tregua temporanea?

La regia poi stacca, ma qualcosa è cambiato.

Resta da capire se questa notte segnerà davvero una svolta nel rapporto tra le due o se si tratta solo di una tregua.

Di certo, per una volta, il Grande Fratello ha mostrato qualcosa che va oltre il gioco.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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