Pio e Amedeo senza freni, Emigratis da Dubai a Parigi: ballano in perizoma davanti a Neymar (VIDEO)

Dopo quattro anni Pio e Amedeo hanno ripreso il loro esilarante viaggio in giro per il mondo con la quarta edizione di Emigratis. La quarta edizione è stata promossa in prima serata su Canale 5 ed è stara seguita da 2.547.000 per uno share del 16,94%.

Pio e Amedeo fanno il pieno a Dubai con Elisabetta Franchi, Dasha Darya Lapushka e Vitantonio Liuzzi

Nella prima tappa il duo comico foggiano ha fatto inizialmente tappa a Dubai e, come nel cliché del programma, sono riusciti a vivere un lussuoso soggiorno ‘scroccando’ regali da capogiro e soldi per per dormire in albergo. Oltre 24milla euro in vestiti dalla stilista Elisabetta Franchi che ha pagato agli artisti il biglietto per il viaggio a Parigi. Ha speso 7mila euro da Gucci l’artista ed ex tentatrice bielorussa Darya Lapushka, detta Dasha, oltre che importanti doni in oro dall’ex pilota di Formula 1 Vitantonio Liuzzi e l’incontro con il fuoriclasse brasiliano Ronaldinho.

Non sono mancati riferimenti a tematiche di stretta attualità… Dal reddito di cittadinanza ai problemi climatici passando per il caro energia. Poi tante scene audaci con il programma che è andato in onda con il bollino rosso per richiamare l’attenzione dei telespettatori.

Il concerto di Gianni Celeste nella farm, lo show davanti al quartier generale del Psg

Tra i momenti trash l’esibizione con Gianni Celeste nella farm di un’importante personalità degli Emirati Arabi oltre che le serate in discoteca al Billionaire e nella più grande discoteca di Dubai da dove sono stati allontanati dopo essere riusciti a far suonare Trapanarella di Gigione. La coppia si è poi spostata a Parigi dove ha viaggiato lungo la Senna a bordo di un Apino a tre ruote.

Arrivati davanti al quartier generale del PSG, Pio e Amedeo hanno atteso i fuoriclasse della squadra francese. Dopo aver donato un borsello realizzato con la cintura di sicurezza di una Fiat 127, si sono inchinati davanti a Neymar. Al brasiliano hanno regalato una cozza trasformata in orecchino ma il momento più iconico e quando si sono presentati in perizoma per far rivivere al fuoriclasse brasiliano il Carnevale di Rio.