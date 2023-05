‘Siete tutti figli di Priscilla’, lo striscione dei tifosi del Napoli fa indignare l’attrice salernitana

“Siete tutti figli di Priscilla“. Alcuni striscioni esposti dai tifosi del Napoli nel corso della festa scudetto hanno provocato la reazione indignata della salernitana Tina Ciaco, star dell’intrattenimento per adulti conosciuta come Priscilla Salerno.

Priscilla Salerno sullo striscione esposto da alcuni tifosi del Napoli per il tricolore: ‘Volgare e idiota, caduta di stile’

L’attrice ha elogiato gli azzurri per l’impresa ma non ha nascosto il fastidio per l’uscita di alcuni sostenitori partenopei. “Auguri al Napoli che ha vinto lo scudetto. Ma quegli striscioni e gli slogan ‘Siete tutti figli di …Priscilla’, un doppio senso volgare ed idiota. Non è sfottò è ignoranza. Sono una donna di spettacolo, sono una persona perbene”.

Senza fare giri di parole Priscilla Salerno ha parlato di una caduta di stile. “Da una parte di loro, non tutti per fortuna. Mi colpisce il silenzio di tanti che avrebbero dovuto dire qualcosa. Ma per molti, ed è la cosa più triste, la dignità di una porno star non va tutelata. Vale meno. Che tristezza” – ha chiosato l’artista, tifosissima della Salernitana che in occasione della salvezza granata della passata stagione inscenò un mini spettacolo audace nel cuore del capoluogo di provincia campano.