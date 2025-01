Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati: ‘Abbiamo dato tutto al nostro amore’

Francesca Tocca e Raimondo Todaro

Raimondo Todaro, 38 anni, e Francesca Tocca, 35 anni, hanno confermato ufficialmente la fine del loro matrimonio. I due, noti al grande pubblico per le loro carriere nel mondo della danza, hanno comunicato la separazione attraverso un messaggio congiunto pubblicato sui rispettivi profili social.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca ufficializzano la rottura

“Consapevoli di aver dato tutti noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente”, hanno scritto, lasciando trasparire maturità e rispetto reciproco.

Dalle nozze alla prima rottura

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si erano conosciuti da giovanissimi. Lei aveva solo 16 anni quando il loro rapporto era nato come una semplice collaborazione professionale. “All’inizio eravamo solo colleghi di ballo. L’amore è sbocciato dopo due anni”, aveva raccontato Francesca a Verissimo .

La coppia si era sposata nel 2014 e, nel 2013, era nata la loro unica figlia, Jasmine, oggi undicenne. La loro unione, però, non era stata priva di ostacoli. Già nel 2019 avevano affrontato una crisi che li aveva temporaneamente allontanati. In un’intervista avevano descritto i segnali della rottura: “Tante piccole cose avevano iniziato a cambiare il nostro rapporto. Ci incontravamo la sera e non parlavamo più”.

Nonostante le difficoltà, Raimondo e Francesca sono riusciti a ritrovarsi. Todaro aveva dichiarato di aver fatto il primo passo per ricucire il legame: “Ho provato a negare di essere ancora innamorato di lei, ma non ce l’ho fatta”. Tornati insieme nel 2021, avevano descritto la loro relazione come più solida e consapevole: “Oggi va meglio di prima. Siamo più adulti e parliamo di più”. La crisi sembrava alle spalle con i due artisti che si sono ritrovati a lavorare insieme ad Amici. Lui come professore di ballo mentre lei già faceva parte del cast di ballerina professioniste.

I segnali della crisi e il gossip con Baby Gang

A gennaio 2025, la conferma della separazione è arrivata ufficialmente, ma alcuni segnali della crisi erano emersi già nelle settimane precedenti. Tra questi, l’assenza di foto di coppia sui loro profili social e la mancata dedica per il compleanno di Todaro da parte di Francesca Tocca.

A far discutere è stato anche un recente balletto di Francesca al Forum di Assago, dove si è esibita al fianco del rapper italo-marocchino Baby Gang. La performance, caratterizzata da movimenti sensuali, ha scatenato voci su una possibile vicinanza tra i due. I brani del rapper sono stati utilizzati come colonna sonora di alcune foto provocanti pubblicate da Francesca sui social, alimentando speculazioni su un possibile legame tra i due.

La Stories con Todaro e Tocca hanno annunciato la separazione