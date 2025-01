Grande Fratello, tra Alfonso e Chiara scatta la passione, poi il malinteso e il chiarimento (FOTO)

Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli

Nella casa del Grande Fratello è scattato il bacio tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. Da alcuni giorni i due erano sempre più vicini ma l’altra notte si sono lasciati andare ad effusioni e tenerezze anche se poi tra i due poi c’è stato un malinteso. L’ex protagonista di Temptation Island avrebbe dichiarato di essersi innamorato della coinquilina, ma lei ha reagito in modo inaspettato.

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, baci passionali sotto le coperte al Grande Fratello

Come mostrano i video sui social, tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli è scoppiata la passione. Insieme in camera da letto, a luci spente, i due si sono lasciati andare a romantici baci ed effusioni sotto le coperte. Il napoletano si è lasciato prendere dalla passione e la coinquilina sembra aver ricambiato. Solo qualche tempo fa, Alfonso aveva baciato anche la sua ex fidanzata Federica Petagna e aveva ammesso di essere attratto da Mariavittoria Minghetti. Chiara invece non aveva nascosto il suo interesse per Javier Martinez.

Dopo la notte passata con Alfonso, Chiara si è confidata con l’amica Mariavittoria. Il ragazzo avrebbe voluto chiacchierare un po’ prima di dormire, ma l’ex corteggiatrice ha preferito rimandare: “Gli ho detto che mi sembrava anche scorretto, sono stanca morta, sto per addormentarmi”. Poco dopo Alfonso le ha confidato di essersi innamorato, ma la coinquilina preferisce fare con calma: “Mi ha detto ‘Chiara non pensavo, ma mi sto innamorando’. Mi sono un po’ spaventata, non sono ancora a quel punto e questa cosa mi preoccupa”.

Scoppia la passione tra Alfonso e Chiara

I due alla fine hanno passato la notte insieme, anche se Chiara non avrebbe voluto: “È rimasto a dormire alla fine. Se ieri ero contenta perché comunque eravamo rimasti a parlare, oggi ho i cavoli girati”. Dopo la lite si sono trovati nello stesso letto intenti a chiarire sotto le coperte. Chiara ha ribadito al concorrente che era stanca e questo lo ha parecchio risentito tanto da essere accusata di essere distante. “Non ho problemi” – ha detto la ragazza, “ma ieri non volevo continuare perché ero stanca”. E ha anche espresso alcuni timori sul come lui veda le relazioni sentimentali.

Alfonso bacia Chiara

Incomprensioni e chiarimenti

“Ho paura che tu abbia degli schemi nelle relazioni” – ha confessato Chiara Cainelli pochi minuti fa al Grande Fratello mentre era stesa a letto con il concorrente, e per tutta risposta si è sentita dire che lui c’è rimasto male quando lei ha fatto un cenno al fatto che il domani non offre mai alcuna sicurezza e quindi non si sa mai cosa succederà. Forse un po’ d’insicurezza da parte del concorrente partenopeo?

La concorrente, poi, si è spinta oltre in questo momento di chiarimento dicendo che “come tu sei passionale, anche io lo sono. Ma io non la vivo in maniera drammatica, tipo ‘Oh mio Dio, adesso ci dividono’. Per me non c’è nessun problema”. Alfonso D’Apice le ha fatto nuovamente presente di essersi preoccupato per alcune cose e per la sua reazione dell’altra notte, ma poi sembra che si siano chiariti.