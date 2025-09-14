Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Raoul Bova si scaglia contro Corona senza citarlo a Verissimo: ‘Notizia che proveniva da un illecito’

DiRedazione

Pubblicato: 14 Set, 2025 - ore: 17:47 #Fabrizio Corona, #Raoul Bova, #Verissimo
Raoul Bova a VerissimoRaoul Bova a Verissimo

«Ho vissuto una violenza mediatica, ma mi rialzo come un pugile», lo speciale di Corona

Per la prima volta dopo un’estate segnata da voci, attacchi e pressioni mediatiche, Raoul Bova ha deciso di raccontarsi pubblicamente. Lo ha fatto nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, con la sincerità che lo contraddistingue.

«È come quando un pugile va al tappeto – ha detto l’attore – poi si rialza e guarda la vita con la stessa passione». Un’immagine forte, che racchiude la sua voglia di ripartire dopo settimane vissute come una vera e propria violenza. Senza mai citarlo l’attore ha fatto riferimento a Fabrizio Corona ed alla scelta di divulgare una notizia “che proveniva da un illecito. Era stato fatto notare che era un illecito” – ha sottolineato rimarcando di essere rimasto deluso anche dal comportamento di alcuni media. Contestualmente l’ex re dei paparazzi ha realizzato in diretta per commentare l’intervista uno speciale di Falsissimo.

Le minacce e il tentativo di estorsione: ‘Mi dicevano che avrei perso Don Matteo’

Bova non ha nascosto di aver subito pressioni molto pesanti.  ”Io ho chiamato subito la polizia postale. Mi si diceva tu perderai il lavoro, perderai Don Matteo e Buongiorno mamma. L’estorsore era molto informato, e anche ‘rovinerò la tua vita matrimoniale’. Io non mi sono sposato e il mio rapporto di coppia aveva situazioni che stavamo gestendo con riservatezza” – ha spiegato a Verissimo.

Non stavo perdendo qualcosa, ero forte della mia verità e non temevo rivalsa o ritorsione, non pensavo che facesse anche questo grande clamore. Tra l’altro la persona che fa il suo spettacolo, diffama, anche chiedendo dei soldi, inneggiando alla rivolta generale, mi sembrava di essere in un film”. 

A fronte di un tentativo di estorsione, l’attore ha scelto di rivolgersi subito alla polizia postale, rifiutando di piegarsi: «Non avevo nulla da nascondere, la verità era dalla mia parte».

La violenza dei social

Ma ciò che ha colpito più duramente Raoul Bova non è stato solo l’attacco diretto. «Ho provato sulla mia pelle cosa significa essere travolti da un’ondata di meme, post, battute. È una pistola puntata: quella dei social. E si spara per ottenere like», ha spiegato.

L’attore ha poi fatto un parallelismo con vicende più gravi, come il revenge porn, che in alcuni casi hanno spinto giovani donne a togliersi la vita: «Non è un gioco, è un problema sociale enorme. Io sono un uomo adulto, ma pensiamo a una ragazza che si trova esposta e derisa».

Un messaggio di forza

Da questa esperienza, però, Bova vuole trarre una lezione. «La mia vicenda può diventare forza per chi si sente vittima di queste violenze. Servono leggi più efficaci e strumenti rapidi per fermare chi diffonde contenuti illegali. La reputazione di una persona non può essere distrutta da un click».

Vita privata e riservatezza

Sul fronte sentimentale, l’attore ha preferito la discrezione. Con Rocío Muñoz Morales, compagna e madre di due delle sue figlie, la situazione resta riservata. «Non è che se sei un personaggio pubblico devi fare il bollettino delle tue emozioni. Le cose private devono restare tali. Non c’è bisogno di comunicare sempre. Tradimento, non tradimento? La gente parla ma quando non sa. La situazione la sappiamo io e Rocio» –

Bova ha poi ribadito quanto per lui conti la famiglia: «La gente non si rende conto che ho quattro figli e per me vengono prima di tutto. Non è giusto che certi gossip infondati siano stati amplificati senza pensare al loro impatto su di loro. Ci sono stati alcuni giornalisti che non hanno pensato alla veridicità della notizia ed al fatto che proveniva da un fatto illegale. Mi sarei aspettato un’altra etica».

Il ritorno in tv

Nonostante la bufera, Raoul Bova è pronto a tornare sul piccolo schermo. Dal 17 settembre sarà protagonista della terza stagione di Buongiorno, mamma!, serie di punta di Canale 5. «La passione per il mio lavoro resta intatta. E la mia bussola continueranno a essere i valori e la verità».

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Gossip e TV

Uomini e Donne, Rosario Guglielmi tronista: dalla rottura a Temptation Island alla ricerca di un nuovo amore

Set 13, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Andrea Damante ed Elisa Visari genitori: fiocco azzurro e dj set annullato, indizi sulla nascita del primo figlio

Set 13, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Pamela Petrarolo a Verissimo dopo il ritrovamento del fratello: perché è stato arrestato e cosa si sa

Set 13, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Sport

Marcell Jacobs medita l’addio dopo la delusione sulla pista del trionfo: ‘Non so se vale la pena continuare’

Gossip e TV

Raoul Bova si scaglia contro Corona senza citarlo a Verissimo: ‘Notizia che proveniva da un illecito’

Attualità

Spagna, toro di 600 chili devasta un’auto durante la corsa di Tendilla: il video diventa virale

Attualità

Bullismo e tragedia a Latina: la lettera del fratello di Paolo al Governo dopo il suicidio del 15enne

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.