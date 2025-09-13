Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Uomini e Donne, Rosario Guglielmi tronista: dalla rottura a Temptation Island alla ricerca di un nuovo amore

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 13 Set, 2025 - ore: 23:55 #Rosario Guglielmi, #Temptation Island, #tronista, #Uomini e Donne
Lucia e Rosario un mese dopo Temptation IslandRosario sarà tronista dopo la fine della relazione con Lucia a Temptation Island

Rosario Guglielmi sarà il terzo tronista di Uomini e Donne

La nuova edizione di Uomini e Donne scalda i motori. Le registrazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 22 settembre sono già in corso e non mancano le sorprese. Accanto ai veterani del trono over e ai primi due tronisti annunciati, Flavio Ubirti (ex tentatore di Temptation Island) e Cristiana Anania, arriva un volto che il pubblico conosce bene: Rosario Guglielmi.

L’indiscrezione, lanciata da Lorenzo Pugnaloni, ha subito fatto il giro dei social, scatenando entusiasmo soprattutto tra le telespettatrici che avevano seguito il suo percorso nel villaggio delle tentazioni.

Da Temptation Island al trono classico

Rosario aveva partecipato a Temptation Island con la fidanzata Lucia Ilardo per mettere alla prova il loro rapporto. Gelosie, incomprensioni e la distanza geografica avevano minato la relazione, fino alla rottura definitiva. Un finale doloroso che, paradossalmente, ha messo in luce la parte più autentica del ragazzo: fragile, diretto, ma anche capace di mettersi in discussione.

Quella esperienza si è rivelata un punto di svolta. Se a Temptation Island era arrivato come “fidanzato geloso”, oggi Rosario torna in tv con un ruolo da protagonista assoluto: la poltrona rossa del trono classico.

Chi è Rosario Guglielmi

Originario dell’Emilia ma trasferitosi da poco a Milano per motivi di lavoro, Rosario ha 29 anni e un passato nel settore della ristorazione, senza rinunciare agli interessi per sport e moda. La popolarità arrivata con Temptation Island gli ha regalato visibilità ma anche l’opportunità di mostrarsi con le sue fragilità, cosa che lo ha reso vicino al pubblico.

Secondo le voci, sarà proprio questa autenticità ad aver convinto la redazione di Uomini e Donne. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma tutto lascia pensare che Rosario sia pronto a mettersi in gioco, con l’obiettivo di trovare l’amore dopo la delusione con Lucia.

Una stagione piena di attese

Con tre tronisti già scelti e il Trono Over sempre amatissimo, la nuova stagione del dating show di Maria De Filippi si annuncia ricca di intrecci e colpi di scena. Il pubblico, intanto, aspetta di scoprire se l’indiscrezione diventerà realtà e se Rosario riuscirà a conquistare il cuore di una nuova corteggiatrice.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Andrea Damante ed Elisa Visari genitori: fiocco azzurro e dj set annullato, indizi sulla nascita del primo figlio

Set 13, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Pamela Petrarolo a Verissimo dopo il ritrovamento del fratello: perché è stato arrestato e cosa si sa

Set 13, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Anna Tatangelo a Verissimo: ‘Aspetto una bambina, si chiamerà Beatrice’, chi ha scelto il nome

Set 13, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Uomini e Donne, Rosario Guglielmi tronista: dalla rottura a Temptation Island alla ricerca di un nuovo amore

Attualità

Droni russi violano spazio aereo Romania: ‘Comportamento sconsiderato’, nuovo allarme in Polonia

Gossip e TV

Andrea Damante ed Elisa Visari genitori: fiocco azzurro e dj set annullato, indizi sulla nascita del primo figlio

Attualità

Luciana Littizzetto a Verissimo: ‘Segnata e dimagrita dalla pancreatite, la menopausa è una schifezza’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.