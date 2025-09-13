Uomini e Donne, Rosario Guglielmi tronista: dalla rottura a Temptation Island alla ricerca di un nuovo amore

Rosario sarà tronista dopo la fine della relazione con Lucia a Temptation Island

Rosario Guglielmi sarà il terzo tronista di Uomini e Donne

La nuova edizione di Uomini e Donne scalda i motori. Le registrazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 22 settembre sono già in corso e non mancano le sorprese. Accanto ai veterani del trono over e ai primi due tronisti annunciati, Flavio Ubirti (ex tentatore di Temptation Island) e Cristiana Anania, arriva un volto che il pubblico conosce bene: Rosario Guglielmi.

L’indiscrezione, lanciata da Lorenzo Pugnaloni, ha subito fatto il giro dei social, scatenando entusiasmo soprattutto tra le telespettatrici che avevano seguito il suo percorso nel villaggio delle tentazioni.

Da Temptation Island al trono classico

Rosario aveva partecipato a Temptation Island con la fidanzata Lucia Ilardo per mettere alla prova il loro rapporto. Gelosie, incomprensioni e la distanza geografica avevano minato la relazione, fino alla rottura definitiva. Un finale doloroso che, paradossalmente, ha messo in luce la parte più autentica del ragazzo: fragile, diretto, ma anche capace di mettersi in discussione.

Quella esperienza si è rivelata un punto di svolta. Se a Temptation Island era arrivato come “fidanzato geloso”, oggi Rosario torna in tv con un ruolo da protagonista assoluto: la poltrona rossa del trono classico.

Chi è Rosario Guglielmi

Originario dell’Emilia ma trasferitosi da poco a Milano per motivi di lavoro, Rosario ha 29 anni e un passato nel settore della ristorazione, senza rinunciare agli interessi per sport e moda. La popolarità arrivata con Temptation Island gli ha regalato visibilità ma anche l’opportunità di mostrarsi con le sue fragilità, cosa che lo ha reso vicino al pubblico.

Secondo le voci, sarà proprio questa autenticità ad aver convinto la redazione di Uomini e Donne. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma tutto lascia pensare che Rosario sia pronto a mettersi in gioco, con l’obiettivo di trovare l’amore dopo la delusione con Lucia.

Una stagione piena di attese

Con tre tronisti già scelti e il Trono Over sempre amatissimo, la nuova stagione del dating show di Maria De Filippi si annuncia ricca di intrecci e colpi di scena. Il pubblico, intanto, aspetta di scoprire se l’indiscrezione diventerà realtà e se Rosario riuscirà a conquistare il cuore di una nuova corteggiatrice.