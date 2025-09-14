Raoul Bova a Verissimo, il durissimo affondo di Fabrizio Corona nella contro diretta: cosa ha detto

Fabrizio Corona e Raoul Bova

Un duello mediatico annunciato

L’intervista di Raoul Bova a Verissimo non era solo un momento televisivo, ma il culmine di una stagione di scontri mediatici. A renderla ancora più attesa, l’annuncio di Fabrizio Corona: una diretta parallela su YouTube, ribattezzata Falsissimo, per replicare in contemporanea alle parole dell’attore.

Corona si è presentato sul divano di casa, in silenzio per buona parte del tempo, ma pronto a intervenire nei momenti più caldi dell’intervista.

La replica al “revenge porn”

Il punto più duro è arrivato quando Bova ha paragonato la sua vicenda a un caso di revenge porn, denunciando l’uso distorto dei social come «una pistola puntata per ottenere like».

Corona ha reagito con sarcasmo: «Hai usato una tecnica di comunicazione. Commetti un fatto e poi provi a spostare l’attenzione. Parlare di revenge porn è un reato, ma non ti denunceremo».

L’attacco personale

La contro-diretta si è trasformata presto in un attacco diretto all’attore: «Sei un bravissimo uomo solo di facciata. In realtà hai tradito tua moglie ogni giorno con ragazze di vent’anni anche quando le cose andavano bene. Noi abbiamo le prove» – ha dichiarato Corona, accusandolo di ipocrisia.

E ancora: «Hai parlato di tutto tranne che delle tue responsabilità. Pensi di essertela cavata? Quello che sei rimarrà per tutta la vita: il nulla».

Il bersaglio: Verissimo e il sistema tv

Corona non ha risparmiato critiche nemmeno al programma e alla televisione tradizionale: «Verissimo è morto, come Mediaset e il giornalismo che lo sostiene. Noi abbiamo raccontato solo la verità, come per i Ferragnez. Gli audio ci sono stati dati da una persona coinvolta, quindi è lecito».

Per lui, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin rappresenta esattamente ciò che vuole demolire: il sistema televisivo delle interviste “consolatorie”, contrapposto alla sua narrazione spietata.

Una guerra senza tregua

Il botta e risposta tra Bova e Corona segna un nuovo capitolo di una guerra mediatica che ha infiammato l’estate. Sullo sfondo, la fragilità della vita privata dell’attore, le accuse di Corona e il dibattito sul confine tra cronaca, gossip e violazione della privacy.

La Stories di Fabrizio Corona