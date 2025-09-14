Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Raoul Bova a Verissimo, il durissimo affondo di Fabrizio Corona nella contro diretta: cosa ha detto

DiRedazione

Pubblicato: 14 Set, 2025 - ore: 21:05 #Fabrizio Corona, #Falsissimo, #Raoul Bova, #Verissimo
Fabrizio Corona e Raoul BovaFabrizio Corona e Raoul Bova

Un duello mediatico annunciato

L’intervista di Raoul Bova a Verissimo non era solo un momento televisivo, ma il culmine di una stagione di scontri mediatici. A renderla ancora più attesa, l’annuncio di Fabrizio Corona: una diretta parallela su YouTube, ribattezzata Falsissimo, per replicare in contemporanea alle parole dell’attore.

Corona si è presentato sul divano di casa, in silenzio per buona parte del tempo, ma pronto a intervenire nei momenti più caldi dell’intervista.

La replica al “revenge porn”

Il punto più duro è arrivato quando Bova ha paragonato la sua vicenda a un caso di revenge porn, denunciando l’uso distorto dei social come «una pistola puntata per ottenere like».

Corona ha reagito con sarcasmo: «Hai usato una tecnica di comunicazione. Commetti un fatto e poi provi a spostare l’attenzione. Parlare di revenge porn è un reato, ma non ti denunceremo».

L’attacco personale

La contro-diretta si è trasformata presto in un attacco diretto all’attore: «Sei un bravissimo uomo solo di facciata. In realtà hai tradito tua moglie ogni giorno con ragazze di vent’anni anche quando le cose andavano bene. Noi abbiamo le prove» – ha dichiarato Corona, accusandolo di ipocrisia.

E ancora: «Hai parlato di tutto tranne che delle tue responsabilità. Pensi di essertela cavata? Quello che sei rimarrà per tutta la vita: il nulla».

Il bersaglio: Verissimo e il sistema tv

Corona non ha risparmiato critiche nemmeno al programma e alla televisione tradizionale: «Verissimo è morto, come Mediaset e il giornalismo che lo sostiene. Noi abbiamo raccontato solo la verità, come per i Ferragnez. Gli audio ci sono stati dati da una persona coinvolta, quindi è lecito».

Per lui, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin rappresenta esattamente ciò che vuole demolire: il sistema televisivo delle interviste “consolatorie”, contrapposto alla sua narrazione spietata.

Una guerra senza tregua

Il botta e risposta tra Bova e Corona segna un nuovo capitolo di una guerra mediatica che ha infiammato l’estate. Sullo sfondo, la fragilità della vita privata dell’attore, le accuse di Corona e il dibattito sul confine tra cronaca, gossip e violazione della privacy.

La Stories di Fabrizio Corona
La Stories di Fabrizio Corona

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Gossip e TV

Raoul Bova si scaglia contro Corona senza citarlo a Verissimo: ‘Notizia che proveniva da un illecito’

Set 14, 2025 Redazione
Gossip e TV

Uomini e Donne, Rosario Guglielmi tronista: dalla rottura a Temptation Island alla ricerca di un nuovo amore

Set 13, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Andrea Damante ed Elisa Visari genitori: fiocco azzurro e dj set annullato, indizi sulla nascita del primo figlio

Set 13, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Raoul Bova a Verissimo, il durissimo affondo di Fabrizio Corona nella contro diretta: cosa ha detto

Sport

Marcell Jacobs medita l’addio dopo la delusione sulla pista del trionfo: ‘Non so se vale la pena continuare’

Gossip e TV

Raoul Bova si scaglia contro Corona senza citarlo a Verissimo: ‘Notizia che proveniva da un illecito’

Attualità

Spagna, toro di 600 chili devasta un’auto durante la corsa di Tendilla: il video diventa virale

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.