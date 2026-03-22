Gaia Gigli dice sì sul ring: proposta da favola per l’ex U&D dopo il match del fidanzato pugile

Gaia Gigli

Proposta sul ring: Gaia Gigli dice sì a Juan Romero

Dalla televisione al ring. Gaia Gigli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha detto sì al suo compagno Juan Romero in uno scenario che più simbolico non si può.

La proposta è arrivata al termine di un incontro di boxe. Lui, pugile professionista uruguaiano, ha appena finito di combattere. Lei lo raggiunge sul ring. Poi il momento che cambia tutto: inginocchiamento, anello e la fatidica domanda.

Un gesto intenso, vissuto davanti al pubblico, tra adrenalina e emozione. E Gaia non ha avuto dubbi.

“Ho vinto molto di più”: la dedica del futuro sposo

A raccontare tutto è stato lo stesso Romero sui social, condividendo il video della proposta con parole che hanno fatto il giro del web:

“Ho vinto molto di più, il piano di Dio è perfetto”.

Non solo una vittoria sportiva, ma qualcosa di molto più grande. Una dichiarazione che trasforma un match in un momento di vita.

Dopo Uomini e Donne: la nuova vita di Gaia

Per Gaia Gigli è un nuovo inizio dopo una storia finita sotto i riflettori. Il pubblico l’aveva conosciuta nel 2024 a Uomini e Donne, quando era stata scelta da Daniele Paudice.

Una relazione che, però, si era conclusa bruscamente.

Dopo la rottura, Gaia non aveva nascosto la delusione, raccontando anche di aver provato a salvare quel rapporto. Ma allo stesso tempo aveva chiarito un desiderio preciso:

trovare l’uomo giusto e costruire una famiglia.

Oggi, quel progetto sembra aver trovato finalmente la sua strada.

Il sogno di una famiglia (e un futuro già scritto)

Gaia Gigli è già mamma di Diego, nato da una precedente relazione. Un legame fortissimo, spesso raccontato anche sui social.

Dopo la fine della storia con Paudice, aveva confessato di desiderare un altro figlio, magari una femminuccia, e una stabilità sentimentale vera.

Con Juan Romero, quel sogno sembra diventare concreto.

Daniele Paudice scelse Gaia al termine del percorso a Uomini e Donne. A destra Marika, la rivale dell’ex corteggiatrice

Dalla delusione all’amore: una storia che riparte

La parabola è quella che i social amano raccontare:

una storia finita

una fase difficile

un nuovo amore

e poi una proposta da film

Ma dietro c’è anche altro: una ricerca di equilibrio, di famiglia, di normalità.

E stavolta, lontano dalle dinamiche televisive, la scena è tutta reale.