Samantha De Grenet si commuove per la madre a Verissimo e cita Cristicchi: Toffanin in lacrime

Samantha De Grenet parla dello stato di salute della madre e si commuove

Ospite della puntata di domenica 9 marzo Verissimo, Samantha De Grenet ha aperto il suo cuore, raccontando il difficile momento che sta vivendo a causa delle condizioni di salute della madre. Nel salotto di Silvia Toffanin, la showgirl si è lasciata andare alla commozione, parlando dell’amore per i suoi genitori, del sostegno della sua famiglia e dei cambiamenti che ha affrontato nel tempo.

“Ero serena, non mi aspettavo un messaggio da parte dei miei genitori, che non vanno quasi mai in televisione. Ho guardato i miei genitori come fossero la parte finale di un film, non ho saputo frenare tutto”, ha raccontato con la voce rotta dall’emozione.

‘Ora sono io la mamma della mia mamma‘

Samantha ha condiviso la sua nuova realtà quotidiana, fatta di amore, cura e responsabilità verso sua madre, che ora ha bisogno di assistenza costante.

“Mia madre è tornata una bimba da proteggere. Non dico che i ruoli si siano invertiti, ma devo prendermi cura di lei. Sono un po’ la sua mamma ora, la chiamo la mia bimba bella. A volte fa i capricci e le vocine quando non vuole fare qualcosa, ma è sempre stata una donna straordinaria, sia come mamma che come professionista”.

Un legame speciale che si rafforza ogni giorno, anche grazie alla pazienza del padre:

“Mio padre è molto paziente e questo è l’amore vero. Quando ci sono i problemi, si vede se il sentimento è autentico”.

Il riferimento alla canzone di Simone Cristicchi

Durante l’intervista, Samantha De Grenet ha anche fatto riferimento al brano Abbi cura di me di Simone Cristicchi, che ha risuonato particolarmente in questo momento della sua vita.

“Abbiamo sentito tutti Cristicchi a Sanremo, in questo momento mi sento dentro quella canzone. Ci sono momenti in cui sono arrabbiata per il tempo che passa e mi sento impotente davanti a situazioni che non riesco facilmente a gestire, ma sono anche tanto innamorata. Ho un grande esempio nei miei genitori”.

Un confronto che mette in luce il dolore, ma anche l’amore e la dedizione con cui sta affrontando questa fase difficile.

Le difficoltà iniziate nel 2023: ‘Non sono sola, ho i miei fratelli‘

Samantha ha poi raccontato come tutto sia iniziato nel 2023, quando la madre ha avuto una polmonite bilaterale che l’ha costretta al ricovero ospedaliero. Da quel momento, la situazione è diventata più complessa:

“Ha iniziato ad avere difficoltà anche nelle cose di tutti i giorni. Sono arrivate altre problematiche, ma per fortuna non sono sola: ho i miei fratelli e insieme affrontiamo tutto come un fronte comune”.

Un messaggio di forza e amore

L’intervista si è conclusa con parole di grande speranza e consapevolezza.

“La vita è fatta di alti e bassi e ho sempre cercato di affrontare tutto un passo alla volta. Il coraggio l’ho trovato nella mia famiglia. Non mi ero promessa di non piangere, perché quando si parla di emozioni è impossibile trattenersi”.

Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime: “Puntata difficile” – ha detto la conduttrice di Verissimo. Samantha De Grenet ha mostrato ancora una volta la sua forza d’animo, dimostrando come l’amore e il sostegno reciproco possano rendere meno difficili anche i momenti più duri.