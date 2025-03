Grande Fratello, bordate di Gianni Ippoliti a Lorenzo Spolverato: ‘Bullismo e bestemmie’

Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato è senza dubbio uno dei protagonisti più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello. Tuttavia, il concorrente milanese non è esente da critiche, sia sui social che nelle trasmissioni televisive. Domenica 9 marzo, durante la trasmissione Uno Mattina in Famiglia su Rai, Gianni Ippoliti ha scosso il pubblico con le sue dure accuse, rivolte in maniera velata ma chiaramente riferite a Lorenzo.

Le dure parole di Ippoliti: bullismo, violenza e insulti

Durante la diretta di Uno Mattina in Famiglia, il conduttore Gianni Ippoliti ha fatto riferimento a episodi, da lui definiti “segnalazioni su bullismo, violenza, bestemmie e parolacce” che riguarderebbero un concorrente del Grande Fratello. Pur non menzionando esplicitamente il nome, è plausibile che le sue critiche si riferissero a Lorenzo Spolverato, già oggetto di numerosi attacchi da parte degli spettatori. In studio c’erano Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli per commentare i principali fatti cronaca, attualità e spettacolo.

Ippoliti ha interrogato i presenti:

“Cos’altro deve fare uno, dopo aver bestemmiato, bullizzato e aggredito, per rimanere ancora in televisione?”

Le parole forti del giornalista hanno evidenziato il contrasto tra il comportamento atteso in una trasmissione di alto livello e gli atteggiamenti, spesso controversi, di Spolverato. Già alcuni giorni fa, il concorrente aveva scatenato polemiche rivolgendosi in malo modo a Javier Martinez con insulti come “Marcisci, cogl*one”, e questa non è stata la prima volta che le sue parole hanno attirato critiche aspre. L’ex tentatore è finito nel mirino del web anche per le liti sopra le righe con Shaila Gatta.

Reazioni e il clima del GF

Il clima nel Grande Fratello non è nuovo ai contrasti e alle polemiche. Spolverato, protagonista di frequenti litigi e discussioni, continua a dividere il pubblico: da un lato c’è chi lo sostiene e da un altro chi chiede la sua espulsione per i comportamenti poco consono alla trasmissione. Le parole di Ippoliti hanno sicuramente amplificato il dibattito, spingendo i telespettatori a confrontarsi sui limiti del linguaggio e del comportamento in una trasmissione così seguita. Il confronto in studio di Uno Mattina in Famiglia ha ulteriormente infiammato i dibattiti sul web sugli inquilini della casa più spiata dagli italiani.

🔴 Risveglio 'amaro' per il #GrandeFratello con la bordata di Rai 1 su Lorenzo Spolverato: "Cos'altro deve fare per rimanere ancora in televisione?" pic.twitter.com/gorBdm1MGv — GF NEWS (@GF_news_) March 9, 2025