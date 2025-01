Sanremo 2025, Fedez avrebbe scelto un brano provocatorio con ‘dedica’ a Chiara Ferragni come cover

Fedez avrebbe pensato ad un brano particolare da dedicare a Chiara Ferragni per la serata delle cover

Il Festival di Sanremo 2025 si avvicina, ma le polemiche sono già esplose ben prima dell’inizio. Riflettori nuovamente accesi su uno dei protagonisti più discussi del panorama musicale e mediatico: Fedez. Questa volta, il rapper milanese è protagonista di un’indiscrezione del giornalista e autore Gabriele Parpiglia. Fedez avrebbe scelto di esibirsi con Marco Masini sulle note di “Bella stronza” in occasione della serate delle cover, un brano che sembrerebbe destinato a lanciare una frecciata alla sua ex moglie , Chiara Ferragni.

Fedez vorrebbe duettare con Marco Masini sulle note di Bella stronza

“Bella stronza”, pubblicata da Marco Masini nel 1995, è una ballata dal tono feroce e ironico che racconta una storia di amore e odio, intrecciata con il rancore e il dolore della fine di una relazione. In un’epoca in cui il linguaggio e i messaggi trasmessi dalle canzoni vengono analizzati con maggiore attenzione, riportano sul palco questo brano rischiando di innescare polemiche ancora più accese.

Un attacco personale o pura strategia mediatica?

Un’anticipazione che ha già sollevato un polverone, alimentando dibattiti sui social e nei media. La scelta del brano non è passata inosservata: in un momento delicato come la separazione da Chiara Ferragni, Fedez sembra intenzionato a utilizzare il palco più prestigioso della musica italiana per lanciare una frecciata all’imprenditrice digitale.

Le reazioni dei social

Una scelta che ha inevitabilmente diviso i social. “Sanremo è il tempio della musica italiana, non il palcoscenico per attacchi mediatici”, scrive un utente su Instagram. “Portare ‘Bella stronza’ è una scelta poco rispettosa” – riferisce un altro utente.

D’altra parte, i fan di Fedez interpretano la possibile esibizione come una scelta ironica e provocatoria, in linea con lo stile del rapper: “Fedez fa quello che vuole, come sempre, e ci fa divertire. Se non capite l’ironia, non lo guardate”.

Il mistero sul duetto

Se l’esibizione con Marco Masini dovesse davvero concretizzarsi, il pubblico di Sanremo si troverebbe di fronte a una performance che, nel bene o nel male, non passerà inosservata con tutti i possibili strascichi. Parpiglia ha precisato che il ‘progetto’ di Fedez potrebbe saltare o essere smentito dopo la pubblicazione dell’indiscrezione.