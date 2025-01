Zucchero, incidente stradale in Kenya per il figlio Adelmo Blue

Zucchero con il figlio Adelmo

Alle prime luci dell’alba di giovedì 16 gennaio, un incidente stradale in Kenya – sulla strada che da Malindi porta a Watamu – ha visto coinvolto Adelmo Blue Fornaciari, figlio dell’artista Zucchero (in questi giorni in vacanza in Kenya con famiglia e amici).

Blue, che tra l’altro martedì scorso aveva compiuto 27 anni, fortunatamente è illeso. Lo rende noto l’ufficio stampa di Zucchero. Adelmo Blue, nato dal secondo matrimonio con Francesca Mozer, è laureato in giurisprudenza e dal 2024 ricopre il ruolo di talent scout per l’Inter. Quasi uno scherzo del destino visto che il papà tifa per il Milan. Dopo aver conseguito una laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita alla Luiss di Roma nel 2023, ha lavorato come praticante in uno studio.

Zucchero ha altri due figli. La primogenita Alice Fornaciari (classe 1981, disegnatrice di gioielli e aspirante fotografa), nata dal matrimonio del cantante con Angela Figliè, la secondogenita Irene Natalie Fornaciari, nata due anni dopo la sorella e di professione cantautrice.