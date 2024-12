Sanremo 2025, non solo Dopofestival per Giulia De Lellis: la possibile mossa di Carlo Conti

Giulia De Lellis potrebbe essere la sorpresa del prossimo Festival di Sanremo. Il suo nome si aggiunge alla lista delle ipotesi per completare il cast dell’evento, che segnerà il ritorno di Carlo Conti come direttore artistico. Al momento è soltanto un rumors ma l’accostamento dell’influencer al Festival sta già facendo discutere su web anche per la presenza del partner, Tony Effe, in gara.

La possibilità di vedere la romana coinvolta nasce in primo luogo dal possibile ruolo al Dopofestival 2025, lo spazio di seconda serata affidato alla conduzione di Alessandro Cattelan. Questo speciale appuntamento ha già visto confermata la presenza di Selvaggia Lucarelli.

Giulia De Lellis al Dopofestival: le indiscrezioni

Secondo quanto riportato da Dagospia, si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero Giulia De Lellis protagonista al Dopofestival, con il compito di commentare look e make-up degli artisti in gara e quindi anche quello del fidanzato. Un dettaglio che sembra trovare fondamento nell’incontro recente tra Alessandro Cattelan e l’influencer romana, avvenuto durante la registrazione della prima puntata di Hot Ones.

Durante la chiacchierata, tra battute piccanti e domande provocatorie, il nome di Tony Effe – compagno di De Lellis e prossimo concorrente al Festival – è emerso più volte, lasciando intuire un possibile coinvolgimento della giovane nel progetto sanremese.

Dopofestival e non solo: l’Ariston nel futuro di Giulia De Lellis?

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla partecipazione di De Lellis al Dopofestival, ma la sua presenza potrebbe dare una marcia in più alla seconda serata sanremese, già ricca di contenuti. Tuttavia, c’è chi ipotizza un ruolo più centrale per l’influencer nella macchina organizzativa di Sanremo 2025: la sua presenza potrebbe infatti estendersi anche al palco principale dell’Ariston con l’influencer che potrebbe affiancare Carlo Conti nella serata delle cover (influente sulla gara).

Un bel colpo per Giulia De Lellis che in tv ha esordito come corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e Donne per poi sbarcare al GF Vip. Questa possibilità si inserisce nel contesto di un cast che punta a innovare, e potrebbe rappresentare una mossa strategica per ampliare il target di pubblico.

I papabili co-conduttori

Una dinamica che potrebbe anche collegarsi all’idea di Selvaggia Lucarelli in un doppio ruolo, dentro e fuori l’Ariston. La giornalista potrebbe condurre una delle serate con il direttore artistico mentre è già stata definita la doppia conduzione del sabato con Alessandro Cattelan che affiancherà Carlo Conti. Milly Carlucci, Serena Rossi e Geppi Cucciari sono gli altri nomi che girano con insistenza in questi giorni di fine anno.