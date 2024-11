Sonia Bruganelli tira in ballo il podcast a pagamento di Selvaggia Lucarelli, la replica è tagliente

“Il mio commento all’accaduto domani nella mia newsletter a pagamento” – così Selvaggia Lucarelli su X dopo il battibecco al vetriolo con Sonia Bruganelli durante la puntata del 9 novembre di Ballando con le stelle.

Botta e risposta al vetriolo tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle

A tirare in ballo il podcast a pagamento Vale tutto è stata l’ex moglie di Paolo Bonolis al termine della sua esibizione con Carlo Aloia andata in scena nonostante i contrattempi fisici accusati in settimana (problemi alle costole). “C’è tanto da capire Selvaggia ma se vuoi lo puoi mettere sul tuo profilo a pagamento. Magari lo racconti”. Pronta la replica del giudice del talent di Rai 1: “Battutona”. Sonia Bruganelli ha risposto che più volte ha parlato di lei.

Il mio commento all’accaduto domani NELLA MIA NEWSLETTER A PAGAMENTO. ✈️ #BallandoConLeStelle — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 9, 2024

“Dovevano pagare per leggere cosa raccontavi”. Affermazioni che hanno provocato la reazione stizzita di Selvaggia Lucarelli. “Farsi pagare per il proprio lavoro è un delitto? Non ho avuto mariti e fidanzati ricchi e quindi mi guadagno da vivere. Parliamo di ballo perché la volgarità del commento lasciamola cadere”.

L’ex di Bonolis: ‘Devono pagare per leggere cosa racconti su di me’, la giornalista: ‘Ci hai provato a stare al mio posto’

Nonostante ciò la giornalista ha evidenziato che la performance dell’imprenditrice è stata condizionata dai problemi fisici che ha accusato in settimana ma è stata nuovamente interrotta da Sonia Bruganelli. A questo punto Selvaggia Lucarelli ha tirato nuovamente in ballo un rumors circolato con insistenza nell’ultimo anno. “Sto dicendo una cosa carina, ci hai provato a stare al posto mio e non ci sei riuscita. Io non sono interessata ai soldi quanto te”.