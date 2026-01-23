Simona Ventura condurrà la finale del San Marino Song Contest: ‘Ci divertiremo’

Simona Ventura

Il 6 marzo la finale del San Marino Song Contest

Sarà Simona Ventura a condurre la finale del San Marino Song Contest, in programma il prossimo 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, nella Repubblica di San Marino. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale 550, in eurovisione su San Marino RTV, e decreterà l’artista che rappresenterà il Titano all’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna.

L’annuncio ufficiale è arrivato da San Marino RTV, guidata dal direttore generale Roberto Sergio, che ha sottolineato l’importanza della scelta e il valore aggiunto portato dalla conduttrice.

L’annuncio ufficiale di San Marino RTV

«Desidero innanzitutto ringraziare Mediaset per la disponibilità e la deroga concessa», ha dichiarato Roberto Sergio. «Simona Ventura è una vera professionista. A lei va un ringraziamento speciale per l’entusiasmo e la partecipazione attiva, che daranno indubbiamente valore aggiunto alla serata».

Il direttore generale ha inoltre anticipato un grande sforzo produttivo, realizzato anche in collaborazione con la Rai, annunciando che a breve verranno svelati cast, squadra tecnica e organizzativa delle tre serate in diretta: due semifinali e la finalissima.

Perché Simona Ventura è la scelta giusta

Figura iconica della televisione italiana, Simona Ventura è una delle conduttrici più riconoscibili e longeve del piccolo schermo. Giornalista, produttrice e regista, ha attraversato oltre trent’anni di carriera, reinventandosi più volte senza mai perdere una forte identità professionale.

Energia, linguaggio diretto, carisma e capacità di parlare a pubblici diversi sono le caratteristiche che rendono Ventura una scelta strategica per un evento che punta a crescere in visibilità e prestigio internazionale.

Un palco che porta all’Eurovision

Il San Marino Song Contest rappresenta oggi una delle vetrine musicali più osservate d’Europa. Il vincitore della finale, infatti, otterrà il pass per rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2026, che si terrà a Vienna.

In questo contesto, lo stile versatile di Simona Ventura promette di dare allo show un respiro più ampio, avvicinando pubblico generalista e appassionati di musica internazionale.

Il ritorno di Ventura ai grandi eventi musicali

Non è la prima volta che Simona Ventura si confronta con un palco musicale di alto profilo. Nel 2004 ha condotto il Festival di Sanremo e, nel corso degli anni, ha legato il suo nome a talent show e programmi musicali di grande successo.

«Ci divertiremo», ha assicurato la conduttrice. «Da tempo seguo il San Marino Song Contest e, guardandolo, ho sempre desiderato di poterlo presentare. Finalmente è arrivato il momento».

L’emozione privata: il ricordo di Valentino

Nelle scorse ore Simona Ventura ha preso parte al funerale dello stilista Valentino Garavani. La “Tigre di Chivasso” ha ricordato il grande couturier con parole cariche di affetto.

«Gli avevo chiesto, senza molte speranze, di vestirmi per l’Isola dei Famosi. Lui lo fece, confezionandomi una serie di abiti rossi magnifici che conservo ancora», ha raccontato. «Diceva che non ero la sua ambasciatrice più elegante, ma la più tatuata sì. Era ironico, straordinario. Gli sarò sempre grata».