Assia Pinto e Manuel Lezzi annunciano la gravidanza: dall’amore ritrovato a C’è posta per te alla gioia di diventare genitori

Pubblicato: 24 Gen, 2026 - ore: 20:46
Manuel e AssiaManuel e Assia

Manuel aveva ottenuto il perdono di Assia a C’è posta per te

La storia di Assia Pinto e Manuel Lezzi, protagonisti della prima puntata della nuova edizione di C’è Posta Per Te, ha conquistato il pubblico per la sua intensità emotiva. Tra tradimenti, dubbi e lacrime, la giovane coppia napoletana ha dimostrato che l’amore può resistere anche alle prove più difficili. E ora, poche settimane dopo la registrazione della puntata, Assia e Manuel hanno annunciato la notizia più bella: diventeranno genitori.

La rivelazione è arrivata attraverso un video condiviso sui social da Assia Pinto, dove entrambi tengono in mano il test di gravidanza e si lasciano andare a lacrime di gioia. La didascalia scelta dalla giovane è un piccolo capolavoro di emozione: “Non sei arrivato per caso. Sei arrivato quando eravamo pronti ad amarci davvero. Dopo le cadute, dopo le scelte difficili, dopo aver scelto di restare. Sei arrivato tu. E hai dato un senso nuovo a ogni cosa. Ti amiamo già, infinitamente”.

Come è nata la storia tra Assia Pinto e Manuel Lezzi?

La vicenda della coppia era iniziata con una confessione dolorosa: Manuel aveva ammesso a Maria De Filippi di aver avuto una relazione clandestina di quattro mesi con una vicina di casa. Assia, ferita e delusa, aveva esitato prima di aprire la busta, interrogandosi sul futuro del loro rapporto. La scelta di dare una seconda possibilità al fidanzato, consigliata anche dalla conduttrice, si è rivelata decisiva.

Dopo la puntata, i due giovani hanno confermato la loro unione sui social, ribadendo che l’amore vero significa lottare insieme nonostante gli errori e le difficoltà.

Come hanno condiviso la gioia della gravidanza

Assia e Manuel non hanno aspettato a lungo per rendere pubblica la loro felicità. Il video su Instagram mostra la coppia incredula e felice davanti al test positivo. Manuel ha commentato con entusiasmo: “Noi tre, non chiedo nulla di più, vi amo in eterno. Siete tutto quello per cui vale la pena vivere”, confermando la sua gioia e il desiderio di prendersi cura della futura famiglia.

La loro storia, partita tra dubbi e dolore, ha così trovato la sua consacrazione più dolce: una nuova vita in arrivo, simbolo di rinascita e speranza per la coppia.

Cosa possiamo aspettarci da questa coppia nel futuro?

Ora, la coppia si prepara a vivere la dolce attesa, continuando a condividere momenti di gioia e normalità con i fan. La loro storia è diventata simbolo di seconde possibilità e della forza di scegliere l’amore anche quando sembra tutto perduto. Con il pancione in arrivo, Assia Pinto e Manuel Lezzi confermano che, a volte, aprire la busta può cambiare davvero la vita e non è da escludere che presto torneranno in tv. Di sicuro li rivedremo in occasione del gran finale di C’è posta per te e chissà a Verissimo dopo essere diventati genitori.

