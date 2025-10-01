Notizie Audaci

Grande Fratello, parla Signorini: ‘Ho chiesto io di fermarmi’, il futuro della versione Vip e le nozze

Pubblicato: 1 Ott, 2025 - ore: 21:39 #Alfonso Signorini, #GF VIP, #Grande Fratello
Alfonso Signorini: ‘Felice per Simona Ventura’

Il debutto di Simona Ventura alla guida del nuovo Grande Fratello su Canale 5 ha inevitabilmente acceso i riflettori anche su chi, fino alla scorsa stagione, aveva condotto il reality: Alfonso Signorini. Il giornalista e conduttore, volto del GF Vip per sei edizioni consecutive, ha scelto di parlare apertamente del cambio di rotta editoriale e del suo ruolo nel futuro del programma, chiarendo di non nutrire alcun risentimento per la decisione di Mediaset.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Signorini ha raccontato di aver vissuto con serenità il passaggio di testimone: «Con Simona ci siamo sentiti anche quella mattina e le ho fatto i miei auguri. A differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice». Parole che mostrano un distacco consapevole e privo di polemiche, in netta controtendenza con altre situazioni simili nel mondo televisivo.

La stanchezza e la decisione condivisa con l’azienda

Signorini non ha nascosto la fatica accumulata negli anni alla guida del reality: «Per sei anni ho condotto sei mesi di fila due prime time con dirette di quattro ore: è stato impressionante. Facevo il pendolare, mi alzavo alle sei del mattino per prendere un treno e tornavo a Milano dopo essermi addormentato alle tre».

Una mole di lavoro che lo stesso conduttore aveva manifestato a Pier Silvio Berlusconi e all’azienda, chiedendo un passo indietro. Da qui la scelta di affidare la nuova edizione a Simona Ventura, figura capace di garantire freschezza e continuità. «Il fatto che l’editore abbia preso atto delle mie perplessità e abbia scelto un’altra persona è stata per me una decisione giusta e rispettosa», ha spiegato.

Il ritorno alle origini con Simona Ventura

La nuova edizione del Grande Fratello celebra i 25 anni del format e segna un ritorno al passato: niente più Vip, ma concorrenti Nip, ovvero persone comuni. L’intento di Mediaset è quello di ridare smalto al programma riportandolo alla sua formula originale, puntando su autenticità, dinamiche quotidiane e meno eccessi legati ai social.

Il debutto di Simona Ventura ha raccolto le prime impressioni positive. La sua conduzione, energica e coinvolgente, ha portato una ventata di novità che lo stesso Signorini non ha mancato di apprezzare: «Ancor di più sono stato felice quando ho saputo che a condurlo sarebbe stata una mia amica».

Il futuro del GF Vip e il ruolo di Signorini

Il grande interrogativo riguarda ora il destino del Grande Fratello Vip, format che negli ultimi anni ha garantito ascolti ma che, secondo Pier Silvio Berlusconi, necessiterebbe di un rinnovamento sostanziale: «Si farà solo se troveremo veri vip», ha ribadito l’amministratore delegato Mediaset.

Da parte sua, Signorini non chiude le porte: «Se si farà, sarà l’editore a comunicarlo e io sarò felice di condurlo. Se non si farà, pazienza». Una dichiarazione che mostra disponibilità, ma anche distacco, come se questa pausa fosse vista dal conduttore come un momento utile per ricaricare energie e valutare nuove opportunità professionali.

Nessun rancore, solo gratitudine

La scelta di non mostrare rancore né gelosie segna un tratto distintivo della posizione di Signorini. In un mondo televisivo spesso caratterizzato da tensioni e rivalità, il giornalista ha preferito sottolineare il rispetto per la collega e per l’azienda. «A differenza di altri colleghi, non ho mai vissuto il passaggio come un torto. Semmai come un segnale di fiducia e di ascolto», ha ribadito.

Un cambio di rotta per la tv italiana

Il passaggio da Signorini a Ventura non è solo un avvicendamento alla conduzione, ma rappresenta un vero cambio editoriale. Puntare su Simona, conduttrice storica della televisione italiana, e riportare il reality alle origini con concorrenti non famosi è un messaggio chiaro: meno eccessi, più autenticità.

Per Signorini, questa transizione segna la chiusura di un capitolo importante e l’apertura a nuove possibilità. Il suo nome resta legato indissolubilmente al GF Vip, ma la sua disponibilità a farsi da parte senza polemiche è forse la lezione più importante di questa vicenda: la televisione può cambiare, ma senza necessariamente generare fratture.

