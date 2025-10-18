Sonia Barrile di Temptation a Verissimo: ‘Simone sarà un buon padre, ma non torneremo insieme’

Sonia Barrile ospite di Verissimo

La fine definitiva della relazione

Ospite nello studio di Verissimo, Sonia Barrile ha raccontato il difficile percorso emotivo che l’ha portata a separarsi definitivamente da Simone Margagliotti, il padre del suo primo figlio. La loro storia, segnata dall’esperienza a Temptation Island, ha avuto un epilogo doloroso a causa dei tradimenti di lui.

“Non ho ripensamenti. Simone sarà presente nella vita di suo figlio. Non saremo una coppia, ma due genitori. Per me c’è troppa delusione, quella porta è ormai chiusa”, ha spiegato Sonia con determinazione.

La scoperta dei tradimenti non si è fermata al periodo del reality: tornata a casa, Sonia ha appreso che Simone l’aveva ingannata anche prima di Temptation Island, rendendo il dolore ancora più profondo.

Un equilibrio necessario per il figlio

Oggi, Sonia e Simone vivono nello stesso stabile, ma in due piani separati, e cercano di mantenere un equilibrio per il bene del bambino.

“Spero che Simone riuscirà a essere un buon padre. Per adesso abbiamo trovato un equilibrio. Lui si è pentito di tutto ciò che è successo”, ha aggiunto.

Il piccolo, un maschietto, è atteso a fine febbraio. La gravidanza, arrivata in un periodo delicato, coincide con la scoperta dei tradimenti.

“È dura. C’è stato un lungo periodo in cui cercavamo un figlio, e credo che ci sia un motivo se è arrivato solo adesso. Avevo dato a Simone una seconda possibilità, ma lui se l’è giocata subito”, racconta Sonia Barrile.

La delusione che ha chiuso il capitolo

Nonostante il dolore, Sonia si mostra decisa:

“Nell’ultimo anno ho cambiato vita insieme al suo cambiamento lavorativo. Ho sempre creduto nella nostra relazione e nel nostro rapporto d’amore, ma oggi sono felice di essere madre. Il sentimento per me vale più di ogni altra cosa. Credevo nel nostro amore, ma quando viene a mancare la fiducia, è difficile continuare”.

Il racconto mette in evidenza il percorso emotivo della giovane donna: la sofferenza per i tradimenti, la scoperta della gravidanza e la scelta di creare un ambiente sereno per il figlio, pur separati.

Il futuro da genitori uniti

Anche se non saranno più una coppia, Sonia e Simone saranno due genitori presenti e responsabili. Il piccolo rappresenta un nuovo inizio, e per Sonia è un’occasione per ritrovare serenità e gioia nella maternità.

“Oggi sono felice di essere madre. Spero di riuscirci e di trovare la serenità che ho perso quest’anno”, conclude Sonia.