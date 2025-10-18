Notizie Audaci

Sonia Barrile di Temptation a Verissimo: ‘Simone sarà un buon padre, ma non torneremo insieme’

Pubblicato: 18 Ott, 2025 - ore: 20:41
Sonia Barrile ospite di VerissimoSonia Barrile ospite di Verissimo

La fine definitiva della relazione

Ospite nello studio di Verissimo, Sonia Barrile ha raccontato il difficile percorso emotivo che l’ha portata a separarsi definitivamente da Simone Margagliotti, il padre del suo primo figlio. La loro storia, segnata dall’esperienza a Temptation Island, ha avuto un epilogo doloroso a causa dei tradimenti di lui.

“Non ho ripensamenti. Simone sarà presente nella vita di suo figlio. Non saremo una coppia, ma due genitori. Per me c’è troppa delusione, quella porta è ormai chiusa”, ha spiegato Sonia con determinazione.

La scoperta dei tradimenti non si è fermata al periodo del reality: tornata a casa, Sonia ha appreso che Simone l’aveva ingannata anche prima di Temptation Island, rendendo il dolore ancora più profondo.

Un equilibrio necessario per il figlio

Oggi, Sonia e Simone vivono nello stesso stabile, ma in due piani separati, e cercano di mantenere un equilibrio per il bene del bambino.

“Spero che Simone riuscirà a essere un buon padre. Per adesso abbiamo trovato un equilibrio. Lui si è pentito di tutto ciò che è successo”, ha aggiunto.

Il piccolo, un maschietto, è atteso a fine febbraio. La gravidanza, arrivata in un periodo delicato, coincide con la scoperta dei tradimenti.

“È dura. C’è stato un lungo periodo in cui cercavamo un figlio, e credo che ci sia un motivo se è arrivato solo adesso. Avevo dato a Simone una seconda possibilità, ma lui se l’è giocata subito”, racconta Sonia Barrile.

La delusione che ha chiuso il capitolo

Nonostante il dolore, Sonia si mostra decisa:

“Nell’ultimo anno ho cambiato vita insieme al suo cambiamento lavorativo. Ho sempre creduto nella nostra relazione e nel nostro rapporto d’amore, ma oggi sono felice di essere madre. Il sentimento per me vale più di ogni altra cosa. Credevo nel nostro amore, ma quando viene a mancare la fiducia, è difficile continuare”.

Il racconto mette in evidenza il percorso emotivo della giovane donna: la sofferenza per i tradimenti, la scoperta della gravidanza e la scelta di creare un ambiente sereno per il figlio, pur separati.

Il futuro da genitori uniti

Anche se non saranno più una coppia, Sonia e Simone saranno due genitori presenti e responsabili. Il piccolo rappresenta un nuovo inizio, e per Sonia è un’occasione per ritrovare serenità e gioia nella maternità.

“Oggi sono felice di essere madre. Spero di riuscirci e di trovare la serenità che ho perso quest’anno”, conclude Sonia.

