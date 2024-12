Stefano De Martino e Belen Rodriguez, il dettaglio che fa sognare il ritorno di fiamma

Un nuovo capitolo si apre nel rapporto tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, dopo le immagini pubblicate dal settimanale “Oggi” che mostrano un incontro ravvicinato tra i due ex coniugi.

Stefano De Martino paparazzato dal settimanale Oggi mentre accompagna Santiago da Belen Rodriguez

Le foto immortalano il conduttore di Affari tuoi mentre riaccompagna il figlio Santiago a casa dell’ex moglie, fermandosi nell’appartamento per circa un’ora prima di ripartire. Un dettaglio che sta facendo sognare i fan più romantici della coppia.

I rumors che circolano suggeriscono un possibile riavvicinamento, seppur velato e prudente. Secondo alcune indiscrezioni, Stefano De Martino non avrebbe mai smesso di provare sentimenti per Belen, ma manterrebbe le distanze per non compromettere l’attuale fase della sua carriera televisiva, attualmente al culmine del successo con il programma di Rai 1.

Le comunicazioni tra i due ex coniugi resterebbero tuttavia strettamente legate alla gestione del figlio Santiago. Belen non avrebbe ancora completamente metabolizzato i precedenti tradimenti di Stefano, mantenendo un rapporto definito “civile ma freddissimo”.

Nonostante la distanza emotiva, entrambi sembrano impegnati a garantire al figlio una genitorialità condivisa e serena. Santiago rappresenterebbe il ponte che mantiene uniti Stefano e Belen, permettendogli di condividere momenti di quotidianità.

Il conduttore di Affari tuoi si sarebbe trattenuto per oltre un’ora nell’appartamento dell’ex moglie

I fan più ottimisti vedono in questi incontri ravvicinati e “segreti” il possibile preludio di un riavvicinamento sentimentale. La coppia, che ha attraversato numerose fasi di rottura e ricongiungimento, continua a far sognare i propri followers.

Al momento, le uniche certezze rimangono l’impegno genitoriale e la volontà di entrambi di mantenere un rapporto civile per il bene di Santiago. Resta da capire se dietro questi incontri possa nascondersi qualcosa di più di una semplice routine familiare.

I followers più romantici continuano a sperare in un clamoroso colpo di scena sentimentale, alimentando le voci di un possibile ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La storia continua a tener banco sui social e nei settimanali di gossip, con i fan che attendono con ansia ogni minimo segnale di riavvicinamento tra i due ex coniugi.