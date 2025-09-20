Fedez al Forum, le sorprendenti parole per Chiara Ferragni dopo le scuse a Sinner

Fedez al Forum di Assago

Perché Fedez ha fatto discutere al Forum di Assago

Il rapper milanese è tornato sul palco del Forum di Assago con un concerto-evento che ha attirato migliaia di fan. Non solo musica, ma anche parole che hanno lasciato il segno: Fedez ha scelto proprio il live per chiarire le polemiche legate a Jannik Sinner e per affrontare, per la prima volta dopo mesi, il tema della fine della storia con Chiara Ferragni.

Le scuse pubbliche a Jannik Sinner

Durante la serata, Fedez ha affrontato il caso che lo ha travolto nelle ultime settimane: una strofa del suo nuovo brano in cui definiva il tennista altoatesino «un purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler». Una frase che ha scatenato critiche e indignazione, tanto da costringerlo a un chiarimento.

«Se un testo non viene compreso significa che chi lo ha scritto non è stato chiaro. La colpa è mia e mi assumo tutte le responsabilità», ha dichiarato. Ha spiegato che l’intento era quello di mettere in evidenza i pregiudizi verso gli sportivi nati e cresciuti in Italia ma non considerati italiani per via del colore della pelle. Nel tentativo di costruire un paradosso, ha scelto Sinner come esempio di italianità assoluta, ma il risultato – ammette – è stato fallimentare: «Mi è uscito malissimo. Non ci sono riuscito e l’unica cosa che posso fare è chiedere scusa».

Fedez durante il concerto all’Unipol Forum di Assago si è scusato con Jannik Sinner per la rima della sua ultima canzone#Milano #Fedez pic.twitter.com/gRbMf5eUue — Mi-Tomorrow (@MiTomorrow) September 20, 2025

Il mea culpa senza filtri

Fedez ha aggiunto di aver scritto inizialmente altre due rime per chiarire la situazione, ma di aver deciso di affrontare il pubblico dal vivo, senza filtri né comunicati social: «Era giusto parlarne a viso aperto, non dietro a uno schermo». Per spiegare il suo metodo creativo ha citato altri passaggi controversi dei suoi testi: «Nel brano dico che sono d’accordo con Dell’Utri, che la mafia non esiste. Ovviamente non lo penso, porto i concetti all’esasperazione. Ma questa volta non ho reso chiaro il messaggio».

Le parole inattese su Chiara Ferragni

Il momento più emozionante è arrivato quando Fedez ha parlato dell’ex moglie Chiara Ferragni. Davanti a migliaia di spettatori, e con i figli Leone e Vittoria presenti al Forum, il rapper ha sorpreso tutti:

«La nostra storia non si cancella. Non rinnegherò mai un legame che ci ha dato i nostri splendidi figli. Esistono legami invisibili che non hanno bisogno di nodi, e quei nodi non si sciolgono».

Una dichiarazione che ha scaldato il pubblico, dimostrando che nonostante la fine della relazione, il legame familiare resta intatto.

Dopo i Ferragnez: nuovi amori ma rispetto reciproco

Intanto le vite sentimentali dei due ex hanno preso strade diverse. Chiara Ferragni da mesi è legata a Giovanni Tronchetti Provera, mentre Fedez vive una relazione con Giulia Honegger, ufficializzata a luglio con foto e dediche d’amore sui social. Nonostante i nuovi capitoli, entrambi continuano a essere legati da ciò che hanno costruito insieme negli anni.

Un concerto tra musica e verità

Il Forum ha accolto non solo i brani più noti di Fedez ma anche un artista che ha scelto di mostrarsi vulnerabile, pronto ad ammettere i propri errori e a riconoscere i rapporti che contano davvero. Tra scuse, emozioni e nuove consapevolezze, il rapper ha dimostrato ancora una volta di non temere l’esposizione, anche quando costa caro.