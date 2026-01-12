Uomini e Donne, Ciro medita di lasciare dopo la confessione choc sul trono di Martina: ‘Ci siamo incontrati’

Ciro Solimeno

Ciro Solimeno ha rivelato di aver sentito e visto Martina De Ioannon durante il trono

“Ho incontrato Martina durante il suo trono”. Durante la registrazione di Uomini e Donne del 12 gennaio, Ciro Solimeno ha deciso di raccontare pubblicamente un capitolo delicato del suo passato televisivo. Una confessione che non riguarda il presente, ma un periodo preciso dello scorso anno, quando lui era corteggiatore di Martina De Ioannon, oggi sentimentalmente legata a Gianmarco Steri.

Le parole di Ciro, diffuse sui canali ufficiali del programma, hanno riportato alla luce contatti e incontri avvenuti a telecamere spente, durante il percorso di Martina sul trono.

Il racconto di Ciro: “Ero confuso, ho fatto una scelta sbagliata”

Ciro ha spiegato che tutto sarebbe iniziato tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, in un momento di forte coinvolgimento emotivo e di insicurezza:

“Inizio a provare qualcosa di più importante, ma vedo Martina non del tutto convinta. In quel momento faccio una scelta sbagliata.”

Il primo sospetto nasce dai social, quando Ciro nota un profilo anonimo visualizzare ripetutamente le sue Instagram Stories. Da lì, un messaggio mirato e la conferma che dietro quell’account fake ci fosse proprio Martina.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, sullo sfondo Gianmarco Steri

I contatti segreti e le telefonate

Dopo lo scambio del numero, tra i due inizia una comunicazione costante, fatta di messaggi e telefonate ogni pochi giorni. Ciro sottolinea che non si trattava solo di iniziative unilaterali, ma di un dialogo reciproco:

“Ci raccontavamo la giornata, c’erano apprezzamenti, ma sapevamo entrambi che era sbagliato.”

Una consapevolezza che, però, non ha portato subito a interrompere i contatti.

Gli incontri fuori dalle telecamere

La parte più delicata del racconto riguarda due incontri avvenuti dopo le registrazioni, lontano dagli studi:

“Ci siamo visti due volte, la sera stessa delle puntate. Non c’è mai stato altro se non qualche bacio.”

Nel secondo incontro, però, arriva la presa di coscienza della gravità della situazione e la decisione di fermarsi definitivamente, anche alla luce di altri casi emersi in trasmissione in quel periodo.

“La colpa è mia”

In chiusura, Ciro Solimeno non cerca giustificazioni. Al contrario, si assume completamente la responsabilità di quanto accaduto:

“È partito tutto da me. Ho sbagliato e chiedo scusa a chi è stato coinvolto.”

Una confessione che riapre il dibattito sulle dinamiche del programma, già messa in dubbio da altre situazioni che già nel corso di questa stagione hanno acceso polemiche come nel caso di Rosario Guglielmi che ha lasciato il trono dopo una segnalazione della sua ex, Lucia Ilardo.

La decisione di Ciro Solimeno sul trono

Come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni, Ciro era sul punto di lasciare Uomini e Donne dopo la confessione che ha generato sorprese e polemiche in studio con Tina Cipollari che ha tirato in ballo anche Gianmarco Steri. “Sono curiosa di vedere cosa farà ora”. Non sono mancate stoccate al vetriolo nei confronti di Martina De Ioannon. Nel frattempo Solimeno ha anche contattato la madre per chiedere un consiglio dopo aver lasciato lo studio.

Seppur sorprese, le corteggiatrici l’hanno invitato a restare mentre Maria De Filippi ha riferito che il fatto non è gravissimo ed ha cercato di ridimensionare la vicenda. La decisione del tronista è rimasta in sospeso. Del resto il suo percorso era è alle battute iniziali. Non è escluso l’addio nel corso della registrazione di martedì 13 gennaio.